Αγνώριστη σχεδόν εμφανίστηκε η Ήβη Αδάμου, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, αποχωριζόμενη τα μακριά μαλλιά που τη συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που συχνά κλέβει τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές της επιλογές, τόλμησε αυτή τη φορά μια διαφορετική προσέγγιση, υιοθετώντας ένα κούρεμα που της χαρίζει έναν εντελώς ανανεωμένο αέρα. Συγκεκριμένα, η Ήβη Αδάμου επέλεξε ένα κομψό french bob, με τα μαλλιά της να φτάνουν περίπου μέχρι το ύψος του πηγουνιού. Η χωρίστρα στη μέση, οι απόλυτα ίσιες άκρες και το sleek styling δημιουργούν ένα αποτέλεσμα με έντονη παριζιάνικη αισθητική, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε ενόψει του φετινού MadWalk, που διεξάγεται σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όπου η τραγουδίστρια πρόκειται να συμμετάσχει στο catwalk του brand Greatness Athens μαζί με τη Βίκυ Καγιά.

Το νέο της look απέχει αρκετά από την εικόνα που είχαμε συνηθίσει, καθώς τα μακριά, λαμπερά και ίσια μαλλιά αποτελούσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής της. Το γαλλικό καρέ, άλλωστε, συγκαταλέγεται στα διαχρονικά κουρέματα που έχουν επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις της μόδας, συνδυάζοντας τη φινέτσα με τη μοντέρνα αισθητική. Η Ήβη Αδάμου φαίνεται πως δεν φοβάται να πειραματιστεί με την εικόνα της, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια αλλαγή στο μήκος των μαλλιών μπορεί να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά ένα πρόσωπο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα της εμφάνιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα στοιχεία που θα τραβήξουν την προσοχή στην αποψινή της παρουσία στο MadWalk.