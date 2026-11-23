Σε αποκαλύψεις για το επαγγελματικό της μέλλον, την επιστροφή της στο θέατρο αλλά και το ενδεχόμενο να αναλάβει έναν θεσμικό ρόλο προχώρησε η Μιμή Ντενίση.

Η καταξιωμένη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, με αφορμή το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από τις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μιμή Ντενίση μίλησε για την απουσία της από τη θεατρική σκηνή, παραδεχόμενη πως της λείπει ιδιαίτερα η άμεση επαφή με τους θεατές. «Ο κόσμος μου λέει ότι τους λείπω από το θέατρο. Και εμένα μου λείπει, είναι αλήθεια. Οι ηθοποιοί του θεάτρου νομίζω ότι είμαστε σαν ναρκομανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως, όσο μεγάλη επιτυχία κι αν γνωρίσει ένας ηθοποιός μέσα από την οθόνη, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή αντίδραση του κοινού. «Δηλαδή όση επιτυχία και να έχεις, μέσα από την οθόνη επειδή δεν βλέπεις τον άμεσο αντίκτυπο, το θέατρο έχει αυτό το πράγμα. Είναι μπροστά σου και ξέρεις ότι τώρα κλαίει, τώρα γελάει, τώρα του άρεσε, τώρα πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο γιατί δεν του πολυάρεσε», ανέφερε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σχεδιάζει την επιστροφή της στη θεατρική σκηνή μέσα στο 2027, αν και δεν έχει αποφασίσει ακόμη την ακριβή χρονική περίοδο. «Του χρόνου πιστεύω, δεν ξέρω αν θα είναι από την αρχή ή από τα Χριστούγεννα, θα παίξω. Δεν νομίζω να κρατηθώ για πάρα πολύ», εξομολογήθηκε. Μάλιστα, μίλησε με χιούμορ για τις πολλές δημιουργικές ιδέες που έχει στο μυαλό της. «Εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα: πολλές ιδέες! Δεν έχω μόνο μια. Όταν έχω μια είμαι πολύ ευχαριστημένη και όλοι γύρω μου. Οι οποίοι με βλέπουν και τώρα και με ψιλοβρίζουν. Δεν μπορώ να πω το αντικείμενο της ιδέας μου, μόνο το υποκείμενο», πρόσθεσε.

Η συζήτηση στράφηκε και στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί πιο ενεργά με την πολιτική, με τη Μιμή Ντενίση να ξεκαθαρίζει ότι, αν και δεν επιθυμεί να κατέβει στις εκλογές, θα την ενδιέφερε να αναλάβει έναν θεσμικό ρόλο. «Την πολιτική δεν την απομακρύνω όσο παλαιότερα. Θα σου πω γιατί… Όχι ότι έχω επιθυμία να κατέβω στις εκλογές. Αλλά επειδή αυτά που κάνω, πολιτικά είναι στην ουσία», ανέφερε. Η ηθοποιός εξήγησε πως μέσα από τις καλλιτεχνικές της παραγωγές επιδιώκει να αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως υποστήριξε, μια κινηματογραφική παραγωγή μπορεί να μεταφέρει ιστορικά μηνύματα με μεγαλύτερη αμεσότητα από μια παραδοσιακή ομιλία. «Εγώ αυτή τη δουλειά κάνω, οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω μια θέση θεσμική και αμισθί, οτιδήποτε. Επειδή αυτό που κάνω έχει ένα αντίκτυπο και στο εξωτερικό», κατέληξε.