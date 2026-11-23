Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφήνοντας υπονοούμενα για καταστάσεις που ενδεχομένως επηρέασαν την προσωπική και επαγγελματική της πορεία στο παρελθόν.

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με αφορμή τη νέα σειρά podcast που ετοιμάζει, και αναφέρθηκε τόσο στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου όσο και στη Βίκυ Καγιά. Όταν η συζήτηση στράφηκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την εκτίμηση πως η παρουσιάστρια έχει πλέον καταφέρει να απελευθερωθεί από καταστάσεις που στο παρελθόν ενδεχομένως την περιόριζαν. «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρώ ότι κάποια στιγμή στη ζωή της πρέπει να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που μπορεί να τη συνέφεραν από τη μια μεριά, αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα της παρουσιάστριας, τονίζοντας πως πλέον επικεντρώνεται στη δουλειά της και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της. «Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τη δουλειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες γύρω-γύρω και μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψή του πως, παρά τη σχέση σεβασμού που τους συνδέει, δεν επιχείρησε ποτέ να μάθει περισσότερα για όσα ενδεχομένως είχε αντιμετωπίσει εκείνη στο παρελθόν. «Φαντάσου ότι υπάρχει τέτοιος σεβασμός μεταξύ μας, που ποτέ δε τη ρωτήσαμε τι είχε γίνει τότε», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια συγκεκριμένα γεγονότα αναφερόταν.

Ο Λάκης Γαβαλάς κλήθηκε να σχολιάσει και τη Βίκυ Καγιά, η οποία πρόσφατα είχε αναφερθεί σε φήμες που κυκλοφόρησαν για τον χαρακτήρα της από ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, δεν τη γνώριζαν προσωπικά. Ο σχεδιαστής στάθηκε στη μακροχρόνια παρουσία της στο GNTM και στον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως αντιλαμβανόταν τη θέση της στην εκπομπή. «Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ καιρό σε μια δουλειά, χωρίς να το καταλάβει αποκτά δικαιώματα. Είναι πολύ σπάνιο να μη θέλεις να είσαι κι εσύ μέσα στο θέμα», σχολίασε. Και κατέληξε: «Εκείνη καταλαβαίνω ότι θεωρούσε ότι ήταν πολύ δικό της αυτό το πράγμα που λεγόταν GNTM».