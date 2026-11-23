Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η Τζένιφερ Λόπεζ, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις δυσκολίες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε στην κινηματογραφική βιομηχανία εξαιτίας της λατινοαμερικανικής καταγωγής της.

Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, σε συνέντευξή της στους «New York Times», αποκάλυψε πως, παρά την εντυπωσιακή πορεία της, οι επαγγελματικές ευκαιρίες που της προσφέρονταν δεν ήταν πάντοτε όσες θα περίμενε κανείς. «Ακόμη και από την αρχή της καριέρας μου, μου γίνονταν προτάσεις, αλλά ήταν ελάχιστες. Έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να δημιουργήσω μόνη μου ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια απέδωσε αυτή την κατάσταση στα στερεότυπα που, κατά την άποψή της, επικρατούσαν και εξακολουθούν να υπάρχουν στο Χόλιγουντ. «Και ο λόγος, νομίζω, είναι ότι απλώς δεν ήμουν η συνηθισμένη, για να είμαι ειλικρινής, λευκή ηθοποιός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Και κατά κάποιον τρόπο, το ίδιο εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα», υποστήριξε.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της διαφορετικότητας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ίδια έμαθε να δημιουργεί τις δικές της επαγγελματικές ευκαιρίες αντί να περιμένει προτάσεις από τα κινηματογραφικά στούντιο. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, όμως, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στην πλατφόρμα X, με αρκετούς σχολιαστές να θεωρούν πως η εικόνα που παρουσίασε η σταρ δεν συμβαδίζει με την επιτυχημένη καριέρα της. Η συμπαρουσιάστρια του Fox News, Τόμι Λάρεν, σχολίασε ειρωνικά τις δηλώσεις της, γράφοντας: «Χαχα, ναι, καλά».

Από την πλευρά του, ο Όλι Λόντον αναφέρθηκε στον αριθμό των κινηματογραφικών συμμετοχών της και στην οικονομική της επιτυχία, γράφοντας: «Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εμφανιστεί σε 44 ταινίες και η περιουσία της ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια». Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση της ηθοποιού και πρώην νικήτριας του «America’s Next Top Model», Έιντριαν Κάρι-Ρόουντ, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις της «αυταπάτη σε άλλο επίπεδο». «Τώρα πια έχεις μεγαλώσει. Ήσουν κακή ηθοποιός, αλλά πολύ σέξι… γι’ αυτό σου έδιναν ρόλους», έγραψε, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση εναντίον της.

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο κριτικός κινηματογράφου Κρίστιαν Τότο, ο οποίος, μιλώντας στο Fox News Digital, αναγνώρισε το ταλέντο και τη μακροχρόνια επιτυχία της Λόπεζ, αλλά διαφώνησε με την ερμηνεία που δίνει η ίδια στις επαγγελματικές δυσκολίες της. «Η Λόπεζ εργάζεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια, περνώντας από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές σε συναυλίες και στη σόλο μουσική της καριέρα. Είναι αναμφισβήτητα ταλαντούχα και έχει κερδίσει με την αξία της κάθε επαγγελματική ευκαιρία που της δόθηκε», δήλωσε.

Jennifer Lopez faces backlash after claiming not being ‘a white actress’ made it harder to land Hollywood movie roles https://t.co/GHsN4zEAHs https://t.co/60EcJu5T7S — Page Six (@PageSix) November 23, 2026

Στη συνέχεια, ωστόσο, διερωτήθηκε: «Πόσοι άνεργοι ηθοποιοί θα έδιναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν έστω και ένα μικρό μέρος από τις δουλειές που της έχει προσφέρει το Χόλιγουντ;». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές, με την ταινία «Σελίνα» του 1997 να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της. Ακολούθησαν επιτυχίες όπως «Η Καμαριέρα», «Μια Δεύτερη Ευκαιρία» και «Επικίνδυνες Κυρίες».

Παρά τη λαμπερή επαγγελματική της διαδρομή, η ίδια επιμένει πως χρειάστηκε να ξεπεράσει εμπόδια και προκαταλήψεις για να κατακτήσει τη θέση που κατέχει σήμερα στη βιομηχανία του θεάματος.