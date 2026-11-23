Δύσκολες ώρες περνά η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδρυτή των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Βούλα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή λόγω των πολλαπλών τραυματισμών που υπέστη, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ίδια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετέφερε νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι η Χριστίνα Βακάκη έχει υποστεί σοβαρά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. «Είναι εκτός κινδύνου, όμως είναι πολυτραυματίας. Έχει συντριπτικά κατάγματα και στη λεκάνη, και στον αστράγαλο και στον αγκώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. Όπως έγινε γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι γιατροί έχουν ήδη ξεκινήσει τις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, όταν η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές. Αμέσως μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου συνεχίζεται η νοσηλεία της. Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η Χριστίνα Βακάκη περπατούσε με γρήγορο ρυθμό, έχοντας ξεκινήσει από τη Μαρίνα της Βουλιαγμένης με προορισμό τη ναυτιλιακή εταιρεία του συζύγου της, Βασίλη Μιχαήλ, όπου συνήθιζε να γυμνάζεται. Ο παρουσιαστής ευχήθηκε περαστικά στην τραυματισμένη γυναίκα και δύναμη στους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της παράσυρσης, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στην αποκατάσταση της υγείας της Χριστίνας Βακάκη.