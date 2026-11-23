Το όνειρο της Eurovision φαίνεται πως θέλει να πραγματοποιήσει η Τάνια Μπρεάζου, η οποία αποκάλυψε πως έχει ήδη καταθέσει τραγούδι για να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό του 2027.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμμετοχή της στο φετινό MadWalk, αποκαλύπτοντας παράλληλα τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Αρχικά, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κριθαριώτη, με την οποία ενώνει ξανά τις δυνάμεις της, πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη κοινή τους παρουσία στη διοργάνωση. «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί και φέτος, όπως και το 2021, συνεργάζομαι ξανά με την αγαπημένη μου Σήλια Κριθαριώτη. Πραγματικά, θα δείτε ένα act που δεν το περιμένετε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας το κοινό για μια ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε γρήγορα στη Eurovision 2027, καθώς η Τάνια Μπρεάζου επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως έχει ήδη υποβάλει τη δική της μουσική πρόταση. «Κατέθεσα, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ο κόσμος θα αποφασίσει», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι που έχει επιλέξει. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για ένα διαφορετικό κεφάλαιο της καλλιτεχνικής της πορείας, αυτό της διαχείρισης των αρνητικών σχολίων και της κριτικής που δέχεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξήγησε, πλέον προσπαθεί να προστατεύει την ψυχολογία της, ζητώντας ακόμη και από τους κοντινούς της ανθρώπους να μη της μεταφέρουν δυσάρεστα σχόλια που διαβάζουν για εκείνη. «Πολλές φορές, αν δικοί μου άνθρωποι δουν αρνητικά σχόλια για μένα, δεν θα μου τα πουν, γιατί εγώ τους ζητάω να μη μου τα λένε», παραδέχτηκε.

Η ίδια θυμήθηκε πως στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, όταν ήταν μόλις 17 ετών, δυσκολευόταν περισσότερο να διαχειριστεί την αρνητική κριτική, καθώς δεν είχε ακόμη αποκτήσει την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση που διαθέτει σήμερα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε η Τάμτα, η οποία υπήρξε η coach της και τη βοήθησε να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα σχόλια τρίτων. «Παλιά, ειδικά όταν ξεκίνησα στα 17 μου, επηρεαζόμουν αρκετά λόγω ηλικίας και επειδή δεν ήμουν τόσο ώριμη καλλιτεχνικά. Θυμάμαι πως με βοήθησε πάρα πολύ η Τάμτα, η οποία ήταν τότε η coach μου, να το διαχειριστώ όλο αυτό, να μη δίνω σημασία και να προστατεύομαι», εξομολογήθηκε.

Πλέον, η Τάνια Μπρεάζου στρέφει το ενδιαφέρον της στις επόμενες καλλιτεχνικές της προκλήσεις, με τη Eurovision 2027 να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της.