Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για την οικογένειά του έκανε ο Θοδωρής Κατσαφάδος, αποκαλύπτοντας πως η σχέση του με τον εγγονό του τού δίνει την ευκαιρία να ζήσει στιγμές που δεν θυμάται να είχε μοιραστεί με την κόρη του, Μαριλού Κατσαφάδου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου συνομίλησε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Αναφερόμενος αρχικά στην κόρη του, η οποία ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο της υποκριτικής, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον χαρακτήρα της. «Η Μαριλού είναι καλό παιδί… Μπορώ να την κρίνω αντικειμενικά και όχι ως μπαμπάς. Δε θα κάτσουμε όμως να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η κουβέντα στράφηκε στον εγγονό του, με τον Θοδωρή Κατσαφάδο να περιγράφει την ξεχωριστή σχέση που έχουν δημιουργήσει και τις όμορφες στιγμές που περνούν μαζί. «Τον εγγονό μου τον αγαπώ. Δε ξέρω σε ποιόν μοιάζει, είναι μια δική του κατηγορία. Ο εγγονός μου τώρα είναι εννέα χρονών και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ζω κάποιες καταστάσεις αγαπησιάρικες, και βόλτες, κάνουμε διακοπές μαζί, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και βλέπω και πολύ ωραία πράγματα στο μεγάλωμά του», εξομολογήθηκε. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως πολλές φορές αναρωτιέται γιατί δεν θυμάται αντίστοιχες στιγμές από τα παιδικά χρόνια της κόρης του, κάτι που έχει συζητήσει και μαζί της. «Και λέω στην κόρη μου, “με εσένα αυτά δεν τα ζήσαμε ή δεν τα θυμάμαι, ή κάτι άλλο;”…», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι συνθήκες της ζωής του ήταν εντελώς διαφορετικές όταν η Μαριλού ήταν μικρή, καθώς οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις του δεν του επέτρεπαν να βρίσκεται όσο συχνά θα ήθελε κοντά της. «Η καθημερινότητα και οι συνθήκες τώρα είναι άλλες. Εγώ όταν η Μαριλού ήταν μικρή δούλευα πάρα πολύ στο Εθνικό, είχα το πρωί πρόβες για το καλοκαίρι, το βράδυ παραστάσεις, την άλλη μέρα γύρισμα, το παιδί ή κοιμόταν ή πήγαινε στο σχολείο», θυμήθηκε. Σήμερα, έχοντας περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του, απολαμβάνει τις μικρές καθημερινές στιγμές με τον εγγονό του, από τις βόλτες και τις διακοπές μέχρι το διάβασμα για το σχολείο. «Δεν είχα την ίδια επαφή με το παιδί μου, με αυτή που έχω τώρα ως παππούς με τον εγγονό μου. Ζω μαζί του κάποιες καταστάσεις και τις χαίρομαι που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε κιόλας μαζί, αυτό είναι το χειρότερό μου με το διάβασμα», είπε με χιούμορ.

Η εξομολόγηση του Θοδωρή Κατσαφάδου ανέδειξε τη διαφορετική πλευρά της πατρότητας και της σχέσης ανάμεσα σε έναν παππού και το εγγόνι του, αλλά και τη σημασία που αποκτούν οι οικογενειακές στιγμές όσο περνούν τα χρόνια.