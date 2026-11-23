Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής της ζωής διανύει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, αποκάλυψε για πρώτη φορά τον μήνα που το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τον γάμο του. Η συζήτηση ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο να προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για την πολυαναμενόμενη τελετή, προτείνοντας διάφορους μήνες. «Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά», απάντησε η Μαρία Σάκκαρη όταν εκείνος αναφέρθηκε στον Μάρτιο, διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως ο γάμος θα πραγματοποιηθεί «μετά το καλοκαίρι». Όταν ο Γρηγόρης Μπάκας τη ρώτησε αν έχουν επιλέξει τον Οκτώβριο, η αθλήτρια απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Δε θέλουμε χειμώνα». Τελικά, ο δημοσιογράφος κατάφερε να αποσπάσει την πολυπόθητη απάντηση, όταν ανέφερε τον Σεπτέμβριο. «Σεπτέμβρη, ναι», επιβεβαίωσε η Μαρία Σάκκαρη, αποκαλύπτοντας πως ο γάμος τους προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μάλιστα, όταν εκείνος τη ρώτησε αν μπορεί να ανακοινώσει την είδηση, η ίδια αντέδρασε γελώντας: «Όχι, όχι, όχι, δεν θα το ανακοινώσεις. Καλά, δεν είναι και κρυφό άλλωστε, αλλά εντάξει». Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον επικείμενο γάμο. «Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς», πρόσθεσε. Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν και η αναφορά της στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όταν ρωτήθηκε αν η σχέση τους της προσφέρει δύναμη στην καθημερινότητά της. «Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω», εξομολογήθηκε. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με χιούμορ, όταν ο Γρηγόρης Μπάκας τη ρώτησε αν θα τον προσκαλέσει στον γάμο, με την ίδια να απαντά χαμογελώντας: «Χωρίς την κάμερα».

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ζευγάρι από το 2020, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021. Παρά τη δημοσιότητα που τους συνοδεύει, έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας επιλεκτικά κοινές εμφανίσεις. Ο γιος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της αγαπημένης του, στηρίζοντάς την σε σημαντικές στιγμές της αθλητικής της πορείας. Στις αρχές του 2026 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, ενώ πλέον, έπειτα από περίπου έξι χρόνια κοινής πορείας, ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα.