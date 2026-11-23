Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή την υπόθεση ενός 14χρονου μαθητή στην Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλα μέσω διαδικτύου, έπειτα από περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που υποστήριζε ότι είχε βιώσει.

Το θέμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με την παρουσιάστρια να στέκεται ιδιαίτερα στους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και στην αγωνία των γονιών που προσπαθούν να καταλάβουν πότε το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 14χρονος φέρεται να είχε δεχτεί επανειλημμένα bullying στο σχολείο του και να αναζήτησε μέσω της πλατφόρμας Telegram άτομα που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να αποκτήσει όπλα, με φερόμενο σκοπό την εκδίκηση. Η υπόθεση κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές, ενώ, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο ανήλικος δεν κατάφερε τελικά να προμηθευτεί κάποιο όπλο. Από την έρευνα αποκλείστηκε το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου, με τις ενέργειες των Αρχών να επικεντρώνονται στην προστασία και την υποστήριξή του.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, ακούγοντας τις επισημάνσεις της παιδοψυχολόγου, δεν έκρυψε την ανησυχία της για το πόσο εκτεθειμένα μπορεί να είναι τα παιδιά ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. «Είναι πάρα πολύ τρομακτική είδηση αυτή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όσα λέει η ψυχολόγος, γιατί τι γίνεται τώρα, περιγράφει στην ουσία έναν έφηβο, απομόνωση, πάει στο δωμάτιό του, αλλά θυμάμαι όλη αυτήν την κουβέντα που έχουμε κάνει για το ίντερνετ», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια έκανε μια χαρακτηριστική σύγκριση, θέλοντας να τονίσει πως η φυσική παρουσία ενός παιδιού στο σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο. «Ότι νομίζεις ότι είναι προστατευμένο το παιδί σου, είναι το παιδί σου στο δωμάτιό του με έναν υπολογιστή και τελικά είναι χειρότερο από το να το αφήνεις στην κεντρική πλατεία νύχτα και να φεύγεις. Δεν ξέρεις πού το αφήνεις», σημείωσε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε επίσης στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς να διακρίνουν τις φυσιολογικές αλλαγές της εφηβείας από συμπεριφορές που ενδεχομένως αποτελούν ενδείξεις ότι ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. «Ακούω την παιδοψυχολόγο να μιλάει και δίνει δείγματα που έχουν οι περισσότεροι έφηβοι στη περιγραφή. Δηλαδή ότι θέλει να απομονωθεί, ότι θέλει λίγο τον χώρο του, να το σεβόμαστε», είπε. Και κατέληξε θέτοντας ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς γονείς: «Ποια είναι η γραμμή που λες “εδώ πρέπει να ανησυχήσω;”. Είναι πολύ εύκολο σαν γονιός να πεις ότι είναι η εφηβεία».