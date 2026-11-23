Μια εμφάνιση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη πραγματοποίησε η Αθανασία Γαρμπή-Κολοβού στον Βοτανικό, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο για τη βραδινή της έξοδο.

Η γνωστή επιχειρηματίας, που αγαπά τη μόδα και τις προσεγμένες εμφανίσεις, επέλεξε ένα look που συνδύαζε τη θηλυκότητα με τη σύγχρονη κομψότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα σκούρο, εφαρμοστό τοπ με τολμηρό άνοιγμα στην περιοχή της κοιλιάς, το οποίο συνδύασε με ανοιχτόχρωμο ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε φαρδιά γραμμή. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα μαύρο σακάκι, προσθέτοντας μια πιο κλασική πινελιά στην εμφάνισή της. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και η επιλογή των αξεσουάρ της, καθώς κρατούσε μια μεγάλη μπλε τσάντα-φάκελο, η οποία δημιουργούσε μια ενδιαφέρουσα χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο ντύσιμό της.

Με τα μακριά, κατάμαυρα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της και το λαμπερό μακιγιάζ της να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, η Αθανασία Γαρμπή-Κολοβού πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό. Η επιχειρηματίας απέδειξε για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στις εμφανίσεις που συνδυάζουν διαχρονικά κομμάτια με πιο τολμηρές επιλογές, δημιουργώντας ένα σύνολο ιδανικό για μια εντυπωσιακή βραδινή έξοδο. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά την παρουσία της στον Βοτανικό, με την ίδια να κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στο ιδιαίτερο στιλ και την αυτοπεποίθησή της.