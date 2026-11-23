Αγαπά τη φύση και τη γυμναστική, καθώς μένει σε προάστιο της Αττικής δίπλα στη θάλασσα. Είναι η μαμά του Ρούντι, ενός αξιολάτρευτου μαλτέζ, και ασχολείται με τα οικονομικά. Από μικρή ήθελε να γίνει ένστολη -είναι κάτι που ταιριάζει με τον δυναμικό χαρακτήρα της- και να ταξιδεύει πολύ, ωστόσο έγινε αυστηρή οικονομολόγος.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Εχω σπουδάσει Οικονομικά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και πλέον κάνω μεταπτυχιακό στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.

ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Στόχος μου, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου, είναι να ασχοληθώ με το αντικείμενό μου, αξιοποιώντας τις γνώσεις μου στο έπακρο.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITΥ; Ναι, θα μου άρεσε η ιδέα.

H ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA: Αφιερώνω αρκετό χρόνο καθημερινά στο Instagram, όπου θα με βρεις στο @sketo_lenouko.

ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ONLYFANS; Οχι, δεν θα έκανα OnlyFans και δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τις κοπέλες οι οποίες διατηρούν τέτοιες σελίδες.

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ: Είμαι εκ φύσεως αλτρουίστρια, και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο προσόν μου.

ΣΤΕΚΙ: Δεν συχνάζω κάπου μόνιμα, μου αρέσει ωστόσο το καλό φαγητό και να γνωρίζω καινούργια μέρη.

ΦΛΕΡΤ: Με φλερτάρουν πολύ συχνά, ωστόσο παρατηρώ ότι οι περισσότεροι φοβούνται το απευθείας φλερτ και περιορίζονται στα social.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Εχω μια αδυναμία στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

ΧΟΜΠΙ: Pole dancing.

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΖΙΝΙ; Να μείνω μόνιμα σε εξωτικό νησί.

ΤΑΞΙΔΙ: Θα ήθελα να γνωρίσω κι άλλες κουλτούρες.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Θεωρώ ότι έχω αλλάξει πολλά στοιχεία του χαρακτήρα μου και έχω βελτιωθεί. Αλλωστε, σκοπός είναι να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.