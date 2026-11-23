Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος και φανερά καταβεβλημένος, φορώντας μια λευκή ζακέτα με κουκούλα, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους πως έχει υποστεί τροφική δηλητηρίαση. «Έπαθα τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά στα αγγλικά.

Παρά την ταλαιπωρία του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους του όσα περνά, στέλνοντάς τους παράλληλα ένα τρυφερό μήνυμα. Ο τραγουδιστής δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.