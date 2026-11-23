Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Δέσποινα Καμπούρη, με τους δύο δημοσιογράφους να ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές και τον συνεργάτη του Γιώργου Λιάγκα να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμφιλίωσης από τη δική του πλευρά.

Η αντιπαράθεση, που κρατά περίπου δύο χρόνια, αναζωπυρώθηκε με αφορμή ένα κείμενο της Δέσποινας Καμπούρη για τον Νίκο Συρίγο και την αποχώρησή του από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την τοποθέτηση της δημοσιογράφου, απαντώντας σε χρήστη του X που αναρωτήθηκε γιατί η ίδια παρενέβη στο συγκεκριμένο θέμα. «Γι’ αυτό την κράζουν όλοι στα σχόλια. Τη “φτύνουν” και νομίζουν ότι βρέχει. Δε μου κάνει εντύπωση μετά τις περσινές δημόσιες τοποθετήσεις της που πεισματικά δεν έπαιρνε πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Καμπούρη δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιό του και το απόγευμα της Κυριακής προχώρησε σε μια σειρά από Instagram stories, απευθυνόμενη προσωπικά στον πρώην φίλο της. «Ρε Δημήτρη, τι να κάνω να σου περάσει; Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Αρκεί να ηρεμήσει η ψυχούλα σου, ψυχούλα μου», έγραψε με ειρωνική διάθεση. Σε άλλη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Δημήτρη, αν συνεχίσεις με αυτή τη συχνότητα να σχολιάζεις αρνητικά ό,τι γράφω, θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχουμε μια σχέση που αγνοώ. Μονόπλευρη μεν, αλλά εξαιρετικά συνεπή». Το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας έφερε το θέμα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ζητώντας από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εξηγήσει τι έχει συμβεί ανάμεσα σε εκείνον και τη Δέσποινα Καμπούρη. «Δεν τσακώθηκα με την Καμπούρη, δεν έγινε αυτό», απάντησε αρχικά, εξηγώντας πως η δική του ανάρτηση είχε προηγηθεί της δημόσιας αντίδρασης της δημοσιογράφου. «Γενικά εμένα όταν με τσιγκλάει κάτι, απαντάω. Αυτό έγινε στην αρχή της περασμένης εβδομάδας και όντως η ανάρτησή μου πυροδοτήθηκε από τη δική της. Χθες το ανακάλυψε η Δέσποινα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθούν να είναι φίλοι, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική. «Δεν είμαστε φίλοι τώρα. Από πλευράς μου όχι. Δε λέω δημόσια τι έγινε, αυτά τα πράγματα αφορούν εμένα και τη Δέσποινα», ξεκαθάρισε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως πίσω από την ψυχρότητα που υπάρχει ανάμεσά τους βρίσκεται ένα περιστατικό που συνέβη πριν από δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε λεπτομέρειες. «Έχει συμβεί κάτι ανάμεσά μας εδώ και δυο χρόνια», είπε, επισημαίνοντας πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν καθορίζονται από τα προσωπικά του συναισθήματα. Ο δημοσιογράφος συνέχισε σε αυστηρό ύφος, τονίζοντας: «Το μαύρο, άσπρο δε γίνεται. Εγώ θα είμαι εκεί και θα σας απαντώ».

Η πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου ήρθε όταν αποκάλυψε πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους. «Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει προσπαθήσει να μας τα βρει με την Δέσποινα αλλά από μένα, δεν υπάρχει περίπτωση», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Είμαι στα 46 μου πια και έχω αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα». Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν θα απέκλειε μια επαγγελματική συζήτηση εάν προέκυπτε το ενδεχόμενο συνεργασίας, ωστόσο δεν βλέπει λόγο να επιδιώξει προσωπική επανασύνδεση.

Οι πρώτες δημόσιες διαφωνίες ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους καταγράφονται τον Νοέμβριο του 2024, όταν η Δέσποινα Καμπούρη, μέσα από την εκπομπή «Weekenders», σχολίασε την αντιπαράθεση του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τη Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας διαφορετική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας των τηλεοπτικών παραγωγών. Τον Μάιο του 2026, η Δέσποινα Καμπούρη είχε μιλήσει στη Μαρία Αντωνά και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», αποκαλύπτοντας πως η μεταξύ τους σχέση είχε αλλάξει την προηγούμενη χρονιά. Όπως είχε εξηγήσει, μετά από μια δημόσια διαφωνία ακολούθησε έντονη ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να την μπλοκάρει στα social media. Η ίδια είχε επισημάνει πως στο παρελθόν διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις, γεγονός που κάνει τη σημερινή απόσταση ανάμεσά τους ακόμη πιο χαρακτηριστική.