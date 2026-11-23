Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί σε παιδική ηλικία προχώρησε η Ρίτα Αντωνοπούλου, μιλώντας ανοιχτά για ένα τραυματικό βίωμα που χρειάστηκε χρόνια για να διαχειριστεί.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και αποκάλυψε πως όχι μόνο έχει μιλήσει στην κόρη της για όσα είχε περάσει, αλλά βρέθηκε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει, τρεις δεκαετίες αργότερα. Αναφερόμενη στις βαθιές επιπτώσεις που μπορεί να αφήσει μια τέτοια εμπειρία, η Ρίτα Αντωνοπούλου εξήγησε πως για πολλά χρόνια προσπαθούσε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί, μέχρι που αποφάσισε να τα αντιμετωπίσει με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. «Σε επηρεάζει βαθύτατα είτε το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή είτε όχι. Για να το λύσεις θα περάσουν χρόνια, θα το κρύψεις, θα το βάλεις κάτω από το χαλί, θα σκοντάφτεις πάνω στο χαλί μέχρι τη στιγμή να το αντιμετωπίσεις, να το δεις κατάματα, να έρθεις σε μία συμφιλίωση με αυτό που συνέβη. Εγώ κατάφερα και το έκανα και με ψυχοθεραπεία», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψή της ότι συνάντησε ξανά τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ενώ βρισκόταν μαζί με την κόρη της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως επέλεξε συνειδητά να τον αντιμετωπίσει μπροστά στο παιδί της, θέλοντας να της δείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να τις βλάψει. «Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση. Το έκανα πολύ συνειδητά μπροστά της και όταν φεύγαμε της είπα “κατάλαβες τι έγινε; Αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος που δεν θα τολμήσει να μας ξαναπειράξει”. Τον συνάντησα μετά από τριάντα χρόνια», αποκάλυψε. Η Ρίτα Αντωνοπούλου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της συνάντησης, ωστόσο ξεκαθάρισε μέσα από τα λόγια της πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να μιλήσει ανοιχτά στην κόρη της.

Με την εξομολόγησή της, η τραγουδίστρια ανέδειξε τη μακροχρόνια επίδραση που μπορεί να έχει η σεξουαλική παρενόχληση στην παιδική ηλικία, αλλά και τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη δική της προσπάθεια να επεξεργαστεί το τραυματικό παρελθόν της.