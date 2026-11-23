Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές του «The Voice», καθώς ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ανέβηκαν στη σκηνή του μουσικού talent show βρέθηκε και ο ανιψιός ενός γνωστού δημοσιογράφου και παρουσιαστή.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Δαφνή, ανιψιό του Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του στο τραγούδι και να δοκιμάσει τις φωνητικές του δυνατότητες μπροστά στους coaches. Ο νεαρός, που κατάγεται από την Κύμη Ευβοίας, έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική από τα παιδικά του χρόνια και έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, ανεβαίνοντας στη σκηνή του δημοφιλούς διαγωνισμού. Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Εθνική οδός», ο Κωνσταντίνος Δαφνής κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει μια θέση στην ομάδα της Πάολα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Dafnis (@konstantinos_dafnhs)



Η εμφάνισή του γέμισε χαρά τον θείο του, Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο από την εμφάνιση του ανιψιού του, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, υπερηφάνεια αλλά και μια συμβουλή για τη συνέχεια. «Ο ανιψιός μου ο Κωνσταντίνος πήγε στο VOICE και τον επέλεξε η Πάολα! Πάντα του έλεγα ότι για να πετύχει πρέπει να δουλέψει σκληρά! Το ίδιο θα του πω ξανά! Καλή επιτυχία αγόρι μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δημήτρης Μάρκος (@markostv)

Ο Δημήτρης Μάρκος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο βήμα του ανιψιού του, υπενθυμίζοντάς του παράλληλα πως το ταλέντο χρειάζεται σκληρή δουλειά και επιμονή. Πλέον, ο Κωνσταντίνος Δαφνής συνεχίζει τη μουσική του διαδρομή στο «The Voice», έχοντας στο πλευρό του την Πάολα και τη θερμή υποστήριξη της οικογένειάς του.