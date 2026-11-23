Συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από την έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου στον τηλεοπτικό αέρα του «Happy Day», με τον Κώστα Φραγκολιά να παίρνει δημόσια θέση για όσα συνέβησαν.

Το περιστατικό, που προκάλεσε σχόλια τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», όπου προβλήθηκαν δηλώσεις του Κώστα Φραγκολιά σχετικά με το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους συνεργάτες της πρωινής εκπομπής του Alpha. Ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, υποστηρίζοντας πως οι διαφωνίες που προκύπτουν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη σοβαρής ρήξης. «Αυτή η διαμάχη είναι μια απλή καθημερινή, οικογενειακή διαμάχη. Δεν έχω νιώσει άβολα για τα λεγόμενα των συναδέλφων μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, εξήγησε πως όταν διαφωνεί με κάποια τοποθέτηση, δεν διστάζει να το εκφράσει, είτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής είτε μακριά από τις κάμερες. «Αν δεν συμφωνώ με κάτι με τρώει λίγο. Το συζητάμε είτε στον αέρα, είτε εκτός», πρόσθεσε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κώστας Φραγκολιάς θέλησε να παρουσιάσει την αντιπαράθεση ως μια διαφωνία μεταξύ ανθρώπων που συνεργάζονται καθημερινά και έχουν αναπτύξει οικειότητα. Ωστόσο, διαφορετική ήταν η προσέγγιση της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία σχολίασε το περιστατικό μέσα από την εκπομπή της, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Παπανώτα. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο η Σταματίνα Τσιμτσιλή διαχειρίζεται τις εντάσεις που προκύπτουν στον τηλεοπτικό αέρα. «Η Σταματίνα ομολογώ ότι έχει την ικανότητα να χειρίζεται τον Δημήτρη Παπανώτα αριστουργηματικά, της βγάζω το καπέλο στον τρόπο. Είναι μια προσωπικότητα δύσκολη, δεν ξέρω αν άλλη παρουσιάστρια θα μπορούσε να τον χειριστεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης. «Τη βλέπω πρώτη φορά αντί να γελάσει, να σταματήσει και να του πει ότι αντί να είναι ευγνώμων θέλει να βγει κι από πάνω, ότι θα επιτεθείς και σε εμάς», σχολίασε. Η Σίσσυ Χρηστίδου υποστήριξε μάλιστα πως η ένταση ξεπέρασε τα συνηθισμένα όρια μιας τηλεοπτικής διαφωνίας. «Όντως περνάει τη γραμμή το σκηνικό αυτό, γιατί είδα και τη Σταματίνα να αντιδρά. Δεν θα άρεσε και στο κανάλι αυτό», κατέληξε.