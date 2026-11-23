Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη προχώρησε η Αναστασία, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη συμβολή του στα πρώτα της βήματα στον χώρο του τραγουδιού, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί από την πίστη της στον Θεό.

Η νεαρή ερμηνεύτρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, εκφράζοντας τη συγκίνησή της όταν η συζήτηση στράφηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Εννοείται πως με επηρέασε, όπως επηρέασε και όλο τον κόσμο που αγαπούσε και αγαπάει ακόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από ό,τι βλέπουμε και τώρα, λείπει πολύ, λείπει πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Αναστασία δεν έκρυψε πόσο σημαντική υπήρξε για εκείνη η παρουσία του γνωστού τραγουδιστή, με τον οποίο συνδέθηκαν τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση της με τη θρησκεία, αποκαλύπτοντας πως η πίστη στον Θεό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. «Είναι η αρχή της ημέρας και το τέλος μιας ημέρας. Η πίστη είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς και από το κρεβάτι. Εμένα προσωπικά με βοηθάει και το μόνο που μου κάνει είναι να με γεμίζει, να θέλω να δώσω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ σε όλο τον κόσμο και μόνο θετικά συναισθήματα», εξομολογήθηκε.

Η Αναστασία μίλησε και για την αρνητική κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως πλέον έχει μάθει να αντιμετωπίζει ακόμη και τα πιο κακόβουλα σχόλια με χιούμορ. «Ναι, εννοείται ότι δέχομαι hate comments. Αλλά χαίρομαι. Πλέον χαίρομαι, γιατί όταν έχεις hate comments σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά», δήλωσε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ορισμένα σχόλια τη διασκεδάζουν τόσο, ώστε τα μοιράζεται με τους φίλους της. «Κάποια απαντάω γιατί γελάω πολύ, κάποια απλά τα στέλνω screenshot και γελάω με τους φίλους μου και σε κάποια δεν δίνω σημασία», πρόσθεσε. Η νεαρή τραγουδίστρια έδειξε έτσι πως, παρά τις δυσκολίες και την κριτική που συνοδεύουν τη δημοσιότητα, επιλέγει να επικεντρώνεται στη μουσική της, στους ανθρώπους που εκτιμά και στα θετικά συναισθήματα που θέλει να μεταδίδει μέσα από τη δουλειά της.