Με τα μάτια της Μέδουσας

Σε έναν κόσμο που μετρά τα πάντα, από τον χρόνο και την παραγωγικότητα μέχρι την επιτυχία και τις ανθρώπινες σχέσεις, τα αισθήματα μοιάζουν να χάνουν τη θέση τους. Μήπως, στην προσπάθειά μας να σκεφτόμαστε διαρκώς λογικά, ξεχάσαμε πώς είναι να αισθανόμαστε αληθινά;

Ζούμε στην εποχή της λογικής. Της ανάλυσης, των υπολογισμών, των δεδομένων και των ασφαλών συμπερασμάτων. Σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα πρέπει να εξηγούνται, να τεκμηριώνονται, να αποδεικνύονται. Ακόμη και τα αισθήματα καλούνται να περάσουν από το φίλτρο της σκέψης, να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, να αποκτήσουν αιτία, σκοπό και αποτέλεσμα. Αυτό το έχει υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό και η νέα γενιά, οι εικοσάρηδες. Διάβασα πρόσφατα ότι, εξαιτίας τους, ο τζίρος του αλκοόλ παγκοσμίως έχει πάρει την κατιούσα. Ο υγιεινισμός, οι ψυχοθεραπείες και τα πλαίσια κάνουν την ανθρωπότητα να μοιάζει πιο σοβαροφανής από ποτέ άλλοτε.

Αλήθεια, όμως, από πότε ο αυθορμητισμός έγινε αδυναμία, η συγκίνηση υπερβολή και η ευαισθησία ένα χαρακτηριστικό που οφείλουμε να κρύβουμε για να μη θεωρηθούμε ευάλωτοι; Η σύγχρονη κοινωνία μοιάζει να έχει υιοθετήσει μια ιδιότυπη «τετράγωνη» σκέψη: όλα πρέπει να χωρούν σε πλαίσια, οι αποφάσεις να είναι ορθολογικές, οι σχέσεις λειτουργικές, οι συμπεριφορές προβλέψιμες. Ακόμη και ο έρωτας, αυτή η κατεξοχήν απρόβλεπτη ανθρώπινη εμπειρία, αντιμετωπίζεται συχνά σαν μια εξίσωση συμβατότητας, συμφέροντος και προσωπικής ασφάλειας.

Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε να ελέγχουμε όσα αισθανόμαστε – να μη θυμώνουμε υπερβολικά, να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα, να μην εμπιστευόμαστε αβίαστα, να μη δινόμαστε ολοκληρωτικά. Να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την απογοήτευση, την απόρριψη, την απώλεια. Και βέβαια, η αυτοπροστασία είναι απαραίτητη. Ομως, πού τελειώνει η ωριμότητα και πού αρχίζει ο

φόβος να ζήσουμε; Στην προσπάθειά μας να μην πληγωθούμε, μήπως καταλήγουμε να μη νιώθουμε; Μήπως δημιουργούμε ανθρώπους εξαιρετικά ικανούς να διαχειρίζονται καταστάσεις, αλλά όλο και λιγότερο πρόθυμους να αφεθούν σε μια αληθινή συναισθηματική εμπειρία; Η λογική μάς διδάσκει να υπολογίζουμε τις συνέπειες. Το συναίσθημα, όμως, μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλες οι σημαντικές στιγμές της ζωής αποτέλεσμα σωστών υπολογισμών.

Μια αγκαλιά δεν χρειάζεται στρατηγική. Ενα δάκρυ δεν χρειάζεται απολογία. Μια πράξη αγάπης δεν χρειάζεται πάντοτε ανταπόδοση. Και ένα λάθος δεν είναι λόγος «θανατικής» ποινής.

Παρατηρώ ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο από ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνδέονται και βαθύτερα. Ανταλλάσσουν μηνύματα, εικόνες, πληροφορίες, αλλά συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν μια απλή, ουσιαστική αλήθεια: «Μου λείπεις», «Σε χρειάζομαι», «Φοβάμαι», «Σ’ αγαπώ». Η συναισθηματική έκθεση αντιμετωπίζεται ενίοτε σαν απώλεια ελέγχου.

Η τρυφερότητα συγχέεται με την εξάρτηση και η αφοσίωση με την αδυναμία.

Ετσι, ο άνθρωπος εκπαιδεύεται να δείχνει αυτάρκης, ακόμη κι όταν μέσα του αναζητά απεγνωσμένα μια παρουσία που θα τον καταλάβει χωρίς πολλές εξηγήσεις. Δεν είναι παράδοξο να επιδιώκουμε διαρκώς την επικοινωνία και ταυτόχρονα να φοβόμαστε την αληθινή οικειότητα;

Θα ήταν, ωστόσο, άδικο να κατηγορήσουμε τη λογική για όλα. Χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος θα ήταν έρμαιο των παρορμήσεών του. Η λογική προστατεύει, οργανώνει, θέτει όρια, επιτρέπει τη συνύπαρξη και βοηθά στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων. Το πρόβλημα αρχίζει όταν από πολύτιμο εργαλείο μετατρέπεται σε απόλυτο κυρίαρχο της ανθρώπινης ύπαρξης – όταν κάθε συναίσθημα θεωρείται ύποπτο επειδή δεν εξηγείται, όταν κάθε αυθόρμητη κίνηση αναβάλλεται μέχρι να αξιολογηθούν οι πιθανές συνέπειές της, όταν η ανάγκη για έλεγχο γίνεται ισχυρότερη από την ανάγκη για ουσιαστική ζωή. Μα, είναι δυνατόν;

Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σκέψη – είναι μνήμη, επιθυμία, φόβος, συγκίνηση, αγάπη, απώλεια και ελπίδα. Και τίποτε από αυτά δεν μπορεί να περιοριστεί ολοκληρωτικά σε τετράγωνα κουτάκια. Μήπως ξεχάσαμε να αισθανόμαστε; Δεν μπορεί… Μάλλον τα συναισθήματα και οι παρορμήσεις μας βρίσκονται ακόμη εκεί, πίσω από τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, τα συγκρατημένα βλέμματα, τις αναπάντητες εξομολογήσεις και τις σιωπές που λένε περισσότερα από τις συζητήσεις.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο σύγχρονος άνθρωπος εξακολουθεί να αισθάνεται, αλλά αν επιτρέπει στον εαυτό του να το παραδεχτεί. Αν έχει το θάρρος να συγκινηθεί χωρίς να ντραπεί. Να αγαπήσει χωρίς να υπολογίσει τα πάντα. Να δείξει ευαισθησία χωρίς να τη θεωρήσει προσωπική ήττα.

Τα αισθήματα, κύριοι και κυρίες, δεν είναι το αντίθετο της λογικής – είναι το απαραίτητο συμπλήρωμά της. Θαρρώ πως το πραγματικό ζητούμενο της εποχής μας δεν είναι να σκεφτόμαστε λιγότερο, αλλά να φοβόμαστε λιγότερο να αισθανθούμε