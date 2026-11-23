Μια ασυνήθιστη κινηματογραφική έξοδο επέλεξε ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος θέλησε να παρακολουθήσει την ταινία «Σκρουτζ» χωρίς κανέναν άλλον θεατή δίπλα του. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, έκλεισε ολόκληρη αίθουσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο, πληρώνοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για την αποκλειστική προβολή.

Η παρουσία του στους χώρους του εμπορικού κέντρου δεν πέρασε απαρατήρητη. Αρκετοί περαστικοί τον αναγνώρισαν και συγκεντρώθηκαν γύρω του, με τον ίδιο να τους κερνά σουβλάκια.

Αργότερα, η βραδιά συνεχίστηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου. Ο Ποτσέπης βρέθηκε εκεί με την παρέα του, παρακολούθησε το πρόγραμμα, χόρεψε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξόδεψε μεγάλα ποσά σε λουλούδια και ποτά.

Ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος

Την ίδια στιγμή o πρώην αστυνομικός δήλωσε την πρόθεσή του να ιδρύσει πολιτικό φορέα και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, την άνοιξη του 2027.

«Ανακοινώνω την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την πρωθυπουργία της Ελλάδας στις εκλογές του 2027. Δεν κατεβαίνω στην πολιτική για να χαϊδέψω αυτιά. Δεν κατεβαίνω για να μοιράσω υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν κατεβαίνω για να υπηρετήσω συμφέροντα, μηχανισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Ήρθα για να συγκρουστώ πολιτικά με όσα κρατούν τη χώρα πίσω», ανέφερε ο Ποτσέπης σε ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις έρχονται ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση με το επεισόδιο σε strip club στο Χαϊδάρι, για την οποία εκκρεμεί η απολογία του και οι κατηγορίες χαρακτηρίζονται βαριές.