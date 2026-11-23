Μια μουσική συνάντηση που δεν περίμενε κανείς έρχεται να ενώσει δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιάννης Κότσιρας και η Klavdia συνεργάζονται για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Πέρα στο Γιαλό».

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής και η νεαρή τραγουδίστρια, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την ιδιαίτερη φωνή της, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που συνδυάζει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα ethnic στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι, στο οποίο οι χαρακτηριστικές χροιές των δύο καλλιτεχνών δημιουργούν μια ξεχωριστή μουσική συνύπαρξη. Το «Πέρα στο Γιαλό» κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, ενώ συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, γεμάτο εικόνες και συμβολισμούς. Στο επίκεντρο της οπτικοποίησης βρίσκεται η ιστορία της σχέσης δύο ανθρώπων, η οποία ξετυλίγεται μέσα από μια ανθοδέσμη και μερικές φωτογραφίες. Τα λουλούδια και οι εικόνες αποκτούν συμβολικό χαρακτήρα, μεταφέροντας συναισθήματα, αναμνήσεις και όσα πολλές φορές είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Arcade, Padé, Yone και Γιάννης Αρχολέκας, ενώ τους στίχους έχουν γράψει οι Arcade. Τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ ανέλαβε ο Mike Marzz, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που συμπληρώνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Η συνεργασία του Γιάννη Κότσιρα με την Klavdia αποτελεί μια ενδιαφέρουσα συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών διαδρομών, με κοινό σημείο την αγάπη για την ερμηνεία και το συναίσθημα.

Με το «Πέρα στο Γιαλό», οι δύο καλλιτέχνες αποδεικνύουν πως η μουσική μπορεί να γεφυρώνει γενιές, δημιουργώντας νέους ήχους χωρίς να χάνει την επαφή της με την παράδοση.