Η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα αποτυπωθεί στην τελική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων, ώστε οι αρμόδιοι επιστήμονες να αξιολογήσουν το σύνολο των εργαστηριακών ευρημάτων.

Η παραλαβή του τοξικολογικού πορίσματος από την Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε βιολογικό υλικό που είχε συλλεχθεί κατά τη νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή.

Για τις εξετάσεις συνεργάστηκαν το εργαστήριο της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων θα συνταχθεί η τελική πραγματογνωμοσύνη. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του καλλιτέχνη.