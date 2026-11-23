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Συναγερμός σήμανε στου Ζωγράφου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε όχημα των ΜΑΤ που βρισκόταν σταθμευμένο στη βάση της υπηρεσίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσεις 21 πυροσβέστες επτά οχήματα.

Στις φλόγες έχουν τυλιχθεί τουλάχιστον δυο κλούβες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Νικολάου Ζορμπά, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προς ώρας δεν φαίνεται η φωτιά να προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, ενώ δεν απειλούνται άλλα οχήματα ή δεξαμενές καυσίμων.

#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική.

Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανικές βλάβες. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.