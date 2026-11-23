Δεν αφήνει περιθώρια για αποκατάσταση των σχέσεών του με τη Δέσποινα Καμπούρη ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αποκάλυψε δημόσια ότι η φιλία τους έχει τελειώσει και πως δεν προτίθεται να κάνει πίσω. Η τοποθέτησή του έγινε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους.

Η αφορμή για τη νέα αντιπαράθεση ήταν ένα κείμενο που δημοσίευσε η Δέσποινα Καμπούρη στις 18 Νοεμβρίου στην προσωπική της ιστοσελίδα, παίρνοντας θέση υπέρ του Νίκου Συρίγου. Η ίδια είχε επικρίνει όσους, κατά την άποψή της, χρησιμοποιούν τις δύσκολες στιγμές συναδέλφων τους για να εκφράσουν προσωπικές αντιπάθειες και παλαιότερες διαφωνίες.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ουγγαρέζος συμμετείχε σε συζήτηση στο X σχετικά με την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και την έλλειψη δημόσιας αναφοράς για την απουσία του επί περίπου έναν μήνα.

Απαντώντας σε χρήστη, έγραψε:

«Το γιατί δεν μπορεί κανείς να το πει, λόγω προσωπικών δεδομένων και είναι απολύτως αποδεκτό. Το ότι έλειπε 1 μήνα και δεν αναφέρθηκε κανείς (μας) είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα όλων των αδέκαστων/ψεκασμένων/έγκριτων/καταγγελτικών τηλε-site-youtube ατομάκηδων του κ…λου».

Όταν ο ίδιος χρήστης αναφέρθηκε στη Δέσποινα Καμπούρη και στο γεγονός ότι είχε υπερασπιστεί τον Νίκο Συρίγο, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα:

«Γι’ αυτό την κράζουν όλοι στα σχόλια. Τη «φτύνουν» και νομίζει ότι βρέχει. Δεν μου κάνει εντύπωση μετά τις περσινές δημόσιες τοποθετήσεις της που πεισματικά δεν έπαιρνε πίσω».

@johnpappas1976 Το γιατί δεν μπορεί κανείς να το πει, λόγω προσωπικών δεδομένων κ’ είναι απολύτως αποδεκτό. Το ότι έλειπε 1 μήνα κ’ δεν αναφερθηκε κανείς (μας) είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα όλων των αδέκαστων/ψεκασμένων/έγκριτων/καταγγελτικών τηλε-site-youtube αποψάκηδων του κώλου. — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) November 18, 2026

Η Καμπούρη πληροφορήθηκε τις αναρτήσεις και επέλεξε να απαντήσει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα stories της έγραψε:

«Ρε Δημήτρη, τι να κάνω να σου περάσει; Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Αρκεί να ηρεμήσει η ψυχούλα σου, ψυχούλα μου».

Σε δεύτερη ανάρτηση πρόσθεσε: «Δημήτρη, αν συνεχίσεις με αυτή τη συχνότητα να σχολιάζεις αρνητικά ό,τι γράφω, θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχουμε μια σχέση που αγνοώ. Μονόπλευρη μεν, αλλά εξαιρετικά συνεπή».

@D_ougarezos @johnpappas1976 Επίσης δεν κατάλαβα γιατί η κολλητή του η Καμπούρη μας κούνησε το δάχτυλο σήμερα με το ποστ της,ο κόσμος αναρωτιέται τι έχει γίνει και απουσιάζει,το να κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα είναι χειρότερο γιατί μας περνάνε για τέρμα ηλιθιους — paliompoufalos (@paliompoufalos) November 18, 2026

Οι νέες αναρτήσεις της Δέσποινας Καμπούρη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Η Δέσποινα Καμπούρη λοιπόν, με αφορμή όλα όσα ακούστηκαν στο Πρωινό, θέλησε να απαντήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με έναν χιουμοριστικό και ειρωνικό τρόπο. Αρχικά, η δημοσιογράφος ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει το απόσπασμα της εκπομπής, στο οποίο γράφει χαρακτηριστικά: «Όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις Δημητρό!». Στη συνέχεια ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να τραγουδά μέσα στο αμάξι της, στίχους που προορίζονται για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο!

Ουγγαρέζος: «Έχει συμβεί κάτι ανάμεσά μας εδώ και δύο χρόνια»

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν θεωρεί πως υπήρξε κάποιος πρόσφατος καβγάς ανάμεσά τους.

«Δεν τσακώθηκα με την Καμπούρη, δεν έγινε αυτό. Ανήρτησε κάτι η Δέσποινα, κι εγώ αντίστοιχα ανήρτησα κάτι άλλο. Γενικά εμένα όταν με τσιγκλάει κάτι, απαντάω. Αυτό έγινε στην αρχή της περασμένης εβδομάδας και όντως η ανάρτησή μου πυροδοτήθηκε από τη δική της ανάρτηση. Χθες το ανακάλυψε η Δέσποινα», εξήγησε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο αν οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν φιλικές σχέσεις, ο παρουσιαστής ήταν κατηγορηματικός, αποκαλύπτοντας ότι η ρήξη δεν είναι πρόσφατη.

«Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, τώρα δεν είμαστε. Από πλευράς μου όχι. Δεν λέω δημόσια τι έγινε, αυτά τα πράγματα αφορούν εμένα και τη Δέσποινα. Πιστέψτε με όμως, όσοι με ξέρετε, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις μου δεν εκπορεύονται από τα προσωπικά μου συναισθήματα. Απάντησε επαγγελματικά σε κάτι που επαγγελματικά και εκείνη έκανε. Έχει συμβεί κάτι ανάμεσά μας εδώ και δυο χρόνια», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει επιχειρήσει να τους φέρει ξανά κοντά, χωρίς όμως να αλλάξει η στάση του. Ο ίδιος δεν επιθυμεί να ξαναχτίσει τη φιλία τους, αν και διευκρίνισε ότι σε ενδεχόμενο επαγγελματικής συνεργασίας δεν θα αρνιόταν να καθίσει μαζί της για μια συζήτηση.