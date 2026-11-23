Μπαμπάς για τρίτη φορά έγινε ο Κουέντιν Ταραντίνο, με τον διάσημο σκηνοθέτη να βιώνει ακόμη μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής του ζωής, σε ηλικία 63 ετών.

Η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, με την οικογένεια του βραβευμένου δημιουργού να μεγαλώνει πλέον σε πέντε μέλη. Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε αποκλειστικά το αμερικανικό περιοδικό People, ενώ εκπρόσωπος του σκηνοθέτη επιβεβαίωσε τη γέννηση του μωρού. «Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, είναι πανευτυχείς που ανακοινώνουν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ενός αγοριού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο δημιουργός του «Pulp Fiction» και η 43χρονη σύζυγός του έχουν ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον εξάχρονο Λίο και την τετράχρονη Αντριάνα, τα οποία πλέον απέκτησαν έναν μικρότερο αδελφό.

Η ιστορία αγάπης του Κουέντιν Ταραντίνο και της Ντανιέλα Πικ ξεκίνησε το 2009, όταν ο σκηνοθέτης επισκέφθηκε το Ισραήλ για την προώθηση μιας κινηματογραφικής του δουλειάς. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και σύντομα έγιναν ζευγάρι, ωστόσο η σχέση τους δεν εξελίχθηκε χωρίς δυσκολίες, καθώς ακολούθησε ένας χωρισμός. Η επανασύνδεσή τους ήρθε γύρω στο 2016, ενώ το καλοκαίρι του 2017 αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Τον Νοέμβριο του 2018 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2020, ήρθε στον κόσμο ο πρώτος τους γιος, Λίο, ενώ τον Ιούλιο του 2022 απέκτησαν την κόρη τους, Αντριάνα.

Η Ντανιέλα Πικ είναι τραγουδίστρια και μοντέλο με καταγωγή από το Ισραήλ, ενώ προέρχεται από οικογένεια με έντονη παρουσία στον χώρο της μουσικής. Πατέρας της ήταν ο δημοφιλής Ισραηλινός τραγουδιστής Σβίκα Πικ, γνωστός και ως «Ο Μαέστρος». Η ίδια ακολούθησε τα μουσικά του βήματα, δημιουργώντας αρχικά μαζί με την αδελφή της, Σαρόνα, το ντουέτο Pick Sisters, προτού ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Από την πλευρά του, ο Κουέντιν Ταραντίνο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, έχοντας υπογράψει τεράστιες επιτυχίες, όπως τα «Pulp Fiction», «Kill Bill», «Django Unchained» και «Once Upon a Time in Hollywood».



Πλέον, ο 63χρονος δημιουργός έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελά, καθώς η οικογένειά του υποδέχτηκε το πέμπτο της μέλος, ένα αγοράκι που έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.