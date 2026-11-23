Η αποχώρηση από το «Χαμογέλα και πάλι!» δεν σημαίνει ότι ο Νίκος Συρίγος θα μείνει εκτός τηλεοπτικού προγράμματος. Αντιθέτως, η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη εξετάζει ήδη την αξιοποίησή του σε ένα διαφορετικό project, αυτή τη φορά με τον ίδιο σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το όνομα του OPEN βρίσκεται στο τραπέζι για τη νέα του τηλεοπτική παρουσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το σχέδιο που συζητείται δεν αφορά τη συμμετοχή του σε κάποια από τις υπάρχουσες εκπομπές του σταθμού, αλλά τη δημιουργία μιας καινούργιας παραγωγής με τον Νίκο Συρίγο στην παρουσίαση.

Η προοπτική αυτή συνδέεται και με το συμβόλαιο που εξακολουθεί να διατηρεί ο δημοσιογράφος με την Barking Well Media. Οι επιλογές του φέρονται να είναι περιορισμένες και λόγω μιας δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών.

Η ίδια η εταιρεία παραγωγής είχε προαναγγείλει, μέσα από την ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το MEGA, ότι θα τον αξιοποιήσει άμεσα σε διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη της νέας εκπομπής μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να επισπευσθούν οι διαδικασίες και ο δημοσιογράφος να εμφανιστεί νωρίτερα στις τηλεοπτικές οθόνες, εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η προετοιμασία.