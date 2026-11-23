Αλλαγή στον χειμερινό προγραμματισμό του Νίκου Οικονομόπουλου φέρνει η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του COR Athens, του νέου νυχτερινού κέντρου που ετοιμάζεται στην Ιερά Οδό. Η έναρξη της λειτουργίας του μετατίθεται για τον Φεβρουάριο, γεγονός που αφήνει τον τραγουδιστή εκτός της εορταστικής περιόδου, κατά την οποία επρόκειτο να βρίσκεται στη νυχτερινή σκηνή της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, το πρόβλημα σχετίζεται με τεχνικές εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και με εκκρεμότητες στην έκδοση των απαραίτητων αδειών. Το εγχείρημα έχει μεγάλες απαιτήσεις, καθώς οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται με προδιαγραφές πολυτελούς χώρου διασκέδασης.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται ιδιωτικές σουίτες, τζακούζι, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι VIP για πελάτες υψηλών απαιτήσεων, υπόγειο ιδιωτικό πάρκινγκ για υψηλόβαθμους καλεσμένους, καθώς και πολλαπλά ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η έκταση των εργασιών καθιστά αναγκαία την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά μερικούς ακόμη μήνες.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ένα ιδιαίτερα δυνατό μουσικό σχήμα, με τον Νίκο Οικονομόπουλο και την Έλενα Παπαρίζου να ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία της πρεμιέρας τους.