Η Αφροδίτη Χατζημηνά είναι το πρόσωπο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του Νίκου Καρβέλα για τη νέα μουσική του προσπάθεια. Η νεαρή Κύπρια τραγουδίστρια, η οποία είχε ξεχωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar», φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τον γνωστό συνθέτη.

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Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα, η οποία μετέφερε τις πληροφορίες στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA. Όπως ανέφερε, οι δύο καλλιτέχνες έχουν περάσει ήδη στο στάδιο της ηχογράφησης και δουλεύουν πάνω στα πρώτα τραγούδια.

«Εγώ όμως θα σας πω και θα σας ανακοινώσω τη νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα. Είναι ένα κορίτσι μελαχρινό, Κύπρια. Αυτή είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά. Είναι η κοπέλα που μας άρεσε στο “Your Face Sounds Familiar”. Έχουν ήδη μπει μέσα στο στούντιο, γράφουν τα πρώτα τραγούδια», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Η επιλογή της Χατζημηνά σηματοδοτεί μια νέα καλλιτεχνική συνεργασία για τον Καρβέλα, ο οποίος ετοιμάζει καινούργιο μουσικό υλικό με τη νεαρή ερμηνεύτρια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα τραγούδια τους.