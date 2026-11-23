Τη δική της εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι γυναίκες δημοσιογράφοι στα τηλεοπτικά πλατό έφερε στο προσκήνιο η Ίνα Ταράντου, με αφορμή την έντονη σύγκρουση του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN. Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για όσα εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στους δύο συναδέλφους, σημειώνοντας πως ορισμένες αντιλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, περιέγραψε όσα είχε αντιμετωπίσει όταν, μόλις 23 ετών, βρέθηκε μπροστά στις κάμερες και στη συνέχεια ανέλαβε ρόλους συμπαρουσίασης δίπλα σε γνωστούς και καταξιωμένους άνδρες δημοσιογράφους.

Όπως αποκάλυψε, η επαγγελματική αυτή συνύπαρξη δεν ήταν πάντα ισότιμη. Θυμήθηκε περιστατικά κατά τα οποία οι άνδρες συμπαρουσιαστές της τη διέκοπταν συστηματικά, υποβάθμιζαν τις παρεμβάσεις της και έδειχναν ενόχληση όταν έπαιρνε τον λόγο, θέλοντας να της υπενθυμίζουν ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανήκε στους ίδιους.

«Να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν καταξιωμένο άντρα δημοσιογράφο αλλά να σε διακόπτει διαρκώς. Να υποβαθμίζει τον λόγο σου, να δείχνει ενόχληση όταν μιλάς, να σου υπενθυμίζει ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι δικός του. Εσύ είσαι εκεί για να συμπληρώνεις την εικόνα. Να είσαι, λίγο πολύ, η γλάστρα δίπλα του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ίνα Ταράντου εξήγησε ότι εκείνη την εποχή τέτοιες συμπεριφορές θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητες στο τηλεοπτικό περιβάλλον. Πίσω τους, όπως σημείωσε, υπήρχε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη για τη θέση της γυναίκας, ακόμη και σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι προωθούσε την ελευθερία της έκφρασης και την ισότητα.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η εικόνα από το πρόσφατο επεισόδιο στο OPEN την έκανε να θυμηθεί εκείνες τις εμπειρίες.

«Κάπως σφίχτηκε το στομάχι μου όταν είδα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε δύο συναδέλφους στο OPEN. Γιατί μου θύμισαν συμπεριφορές που πίστευα ότι ανήκουν πια στο παρελθόν. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους, κάποιες νοοτροπίες επιμένουν», ανέφερε, σε μια τοποθέτηση που συνδέθηκε άμεσα με τη σύγκρουση των δύο δημοσιογράφων.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι ούτε η επαγγελματική εμπειρία ούτε η θέση ισχύος που μπορεί να έχει κάποιος στην τηλεόραση δικαιολογούν την απαξίωση ενός συνεργάτη. Ειδικά για τις γυναίκες που βρίσκονται μπροστά στις κάμερες, υπογράμμισε ότι δεν έχουν διακοσμητικό ρόλο, αλλά ίση επαγγελματική υπόσταση και δικαίωμα να ακούγονται.

«Καμία γυναίκα δεν βρίσκεται δίπλα σε έναν άντρα για να ομορφαίνει το τηλεοπτικό κάδρο. Βρίσκεται εκεί επειδή έχει την ίδια αξία, την ίδια επαγγελματική υπόσταση και το ίδιο δικαίωμα να ακούγεται. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να της παραχωρηθεί. Είναι κάτι που της ανήκει», κατέληξε.

Η ανάρτηση της Ίνας Ταράντου έγινε δεκτή με ευγνωμοσύνη από την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.