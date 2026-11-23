Στα χέρια των ειδικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών περνά πλέον ένα κρίσιμο κομμάτι της έρευνας για το BasketGate. Το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν από τους έξι κατηγορουμένους.

Η απόφαση έγινε δεκτή ύστερα από σχετικό αίτημα του ανακριτή, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό των εμπλεκομένων. Οι συσκευές θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη ανάλυση.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα γραπτά μηνύματα και οι συνομιλίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Οι δικαστικές αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο που φέρεται να είχε καθένας στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη διασταύρωση των ψηφιακών ευρημάτων με τις μαρτυρικές καταθέσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εξεταστεί εάν υπάρχουν επικοινωνίες που επιβεβαιώνουν ή συμπληρώνουν όσα έχουν καταθέσει μάρτυρες σχετικά με παρεμβάσεις στη διαιτησία και χειραγώγηση αγώνων.

Παράλληλα, η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε επαφές με πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όπως παράγοντες, διαιτητές και προπονητές, τα οποία μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ενδέχεται, επομένως, να διευρύνουν τον κύκλο των προσώπων που θα απασχολήσουν την ανάκριση.

Την ίδια ώρα, εξελίσσεται και η οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.