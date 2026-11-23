Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Πέτρος Κουσουλός στην έναρξη των «Αποκαλύψεων» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής άφησε για λίγο στην άκρη τη συνηθισμένη ροή της εκπομπής και μίλησε ανοιχτά για όσα θεωρεί ότι περιορίζουν την ελευθερία της δημοσιογραφικής έρευνας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συμβιβαστεί για να διατηρήσει τη θέση του.

Αφορμή για την παρέμβασή του στάθηκε η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου. Ο Κουσουλός αναφέρθηκε στα φίλτρα που, όπως υποστήριξε, μπαίνουν στη δημοσιογραφική κάλυψη και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ποσώς με ενδιαφέρει αν αύριο ο σταθμός αποφασίσει να με στείλει στο σπίτι μου. Έχω δικά μου στούντιο, έχω επιτυχημένα βίντεο στο YouTube, θα κάνω τη δική μου εκπομπή. Γιατί μετά λένε ότι στοχοποιούμε. Ποιος κάνει αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα; Πού είναι όλοι με τα non paper, που φέρνουν τους πολιτικούς σε μία εκπομπή και τους γλείφουν από πάνω μέχρι κάτω. Ποιον να μη στοχοποιήσω; Τον Λιάκο; Δεν ανήκω πουθενά! Ανήκω στην έρευνα, στην αλήθεια και τη διαφάνεια. Κουράστηκα! Είστε πάρα πολύ λίγοι, αυτό είστε!».

Εκτός εαυτού ο Πέτρος Κουσουλός: «Ποσώς με ενδιαφέρει αν αύριο ο σταθμός με στείλει σπίτι μου» https://t.co/S3g7IzmPq6 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Η νομική απάντηση του Βαγγέλη Λιάκου

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται δημοσίευμα που αφορά την αδελφή του Βαγγέλη Λιάκου, Ελένη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό, η αδελφή του είχε πάρει δουλειά το 2021 από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, στα Μέγαρα, ενώ είχε δημιουργήσει εταιρεία με τον πρώην γραμματέα της ΔΑΠ.

Ο ίδιος αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά, κάνοντας λόγο για συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προσφύγει στο ΕΣΡ.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Ως εδώ. Τη Δευτέρα καταθέτω στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου, ως πολίτη και ως πολιτικού. Παράλληλα, προσφεύγω στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

Τα συνεχή ψεύδη, οι χυδαιολογίες και τα ευφάνταστα σενάρια, που αναπαράγονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με εμφανή κατά την εκτίμησή μου προεκλογική στόχευση, συνιστούν μια συστηματική προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Η ελευθερία του Τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής είναι αδιαπραγμάτευτες. Όταν, όμως, μετατρέπονται σε συκοφαντίες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η προστασία της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειάς μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».