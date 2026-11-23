«Σία, ξεκινώ με εσένα, κατ’ αρχήν να σε συλλυπηθώ για την απώλεια του πατέρα σου». Με αυτή την προσωπική αναφορά ξεκίνησε ο Νίκος Χατζηνικολάου το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, απευθυνόμενος στη Σία Κοσιώνη, η οποία επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετά από ημέρες απουσίας.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον συνάδελφό της για τα λόγια συμπαράστασης και στη συνέχεια ανέλαβε κανονικά την παρουσίαση της επικαιρότητας. Η επιστροφή της έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Χρήστου, μια απώλεια για την οποία είχε μιλήσει δημόσια μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση.

Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα της

Στο μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram, η Σία Κοσιώνη περιέγραψε έναν άνθρωπο με πολλές διαφορετικές πλευρές, έντονη προσωπικότητα και αμέτρητα ενδιαφέροντα. Αναφέρθηκε στη διαδρομή του από τους αμπελώνες της Νεμέας μέχρι την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την επαγγελματική του πορεία στα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Τον θυμήθηκε ως έναν άνθρωπο που, πέρα από την ιατρική, ασχολήθηκε με τη γεωπονία, την ξυλουργική, τις κατασκευές, τη μηχανική, τη μουσική και τη ζωγραφική. Ήταν επίσης ψάλτης και λάτρης των ταξιδιών, ενώ η ίδια στάθηκε στην ανεξαρτησία, την ανθεκτικότητα και το χιούμορ του.

«Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που μοιράστηκε ήταν και μια πολύ προσωπική εικόνα από τα παιδικά της χρόνια, όταν ο πατέρας της, ακόμη κι αν επέστρεφε αργά από τη δουλειά, έβρισκε χρόνο να περνά από το δωμάτιό τους και να τους παίζει νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα.

«Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα», είχε γράψει στο συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.