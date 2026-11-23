Οι celebrities έβαλαν τη δική τους υπογραφή στη φετινή βραδιά του MadWalk, με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πριν από την έναρξη του fashion show. Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, φιλοξένησε την 16η διοργάνωση του θεσμού, που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική.

Άνθρωποι της τηλεόρασης, της μουσικής και της εγχώριας showbiz έδωσαν το «παρών», επιλέγοντας διαφορετικές στιλιστικές προσεγγίσεις. Δημιουργίες με ιδιαίτερες γραμμές, τολμηροί συνδυασμοί και εντυπωσιακά αξεσουάρ είχαν την τιμητική τους, με κάθε παρουσία να μεταφέρει τη δική της αισθητική.

Στη συνέχεια, τα fashion shows και τα μουσικά performances έδωσαν τον ρυθμό της διοργάνωσης, με Έλληνες σχεδιαστές και αγαπημένους καλλιτέχνες να συναντιούνται στην ίδια σκηνή. Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, η οποία επέστρεψε στον ρόλο της οικοδέσποινας του μεγαλύτερου fashion music project της χώρας.

Το φετινό MadWalk by Three Cents έχει ως κεντρικό μήνυμα το «WE ARE ALL MADE OF STARS», δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα, στη δημιουργικότητα και στις ξεχωριστές μορφές έκφρασης. Η διοργάνωση επιχειρεί να αναδείξει το προσωπικό αποτύπωμα κάθε ανθρώπου μέσα από τη μόδα και την τέχνη.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Fashion Heroes, Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini, οι οποίοι παίρνουν μέρος στα επιμέρους projects που έχουν σχεδιαστεί για τη φετινή διοργάνωση.