Στα Ταμπούρια του Πειραιά επιστρέφει μουσικά ο Νίκος Καρβέλας, επιλέγοντας έναν τίτλο με σαφή αναφορά στις προσωπικές του ρίζες για την καινούργια δισκογραφική του δουλειά. Το άλμπουμ ονομάζεται «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» και θα είναι διαθέσιμο στις 26 Νοεμβρίου.

Την ανακοίνωση έκανε η Panik Entertainment Group μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του δημιουργού. Σε αυτήν ο Καρβέλας εμφανίζεται φορώντας την τραγιάσκα του και κρατώντας ένα παραδοσιακό έγχορδο όργανο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη μουσική κατεύθυνση της νέας παραγωγής.

Η ονομασία του δίσκου δεν είναι τυχαία. Τα Ταμπούρια του Πειραιά είναι η περιοχή όπου γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, τον Σεπτέμβριο του 1951. Το αρχικό δημοσίευμα συνδέει επίσης τον αριθμό 74 με την ηλικία του, προσδίδοντας στον τίτλο αυτοβιογραφική διάσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Μία πρώτη γεύση από τη νέα μουσική του πρόταση είχε δώσει στις 10 Νοεμβρίου, όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι «Καλημέρα» από τη NK Music, τη δισκογραφική εταιρεία του που ανήκει στο δυναμικό της Panik Entertainment Group.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο ίδιος υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους, ενώ βρίσκεται και πίσω από το μικρόφωνο. Η σύνθεση ακολουθεί ρεμπέτικους μουσικούς δρόμους, μια κατεύθυνση που διαφοροποιείται από το ύφος αρκετών προηγούμενων δισκογραφικών του εργασιών.