Με έναν διαφορετικό Οδυσσέα και αρκετές γνώριμες πολιτικές φωνές επιστρέφουν οι Ράδιο Αρβύλα. Το καινούργιο τρέιλερ της εκπομπής αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία, με τον Αντώνη Κανάκη στον ρόλο του Οδυσσέα και τις «Σειρήνες» να προέρχονται αυτή τη φορά από την εγχώρια πολιτική σκηνή.

Στο βίντεο, ο Γιάννης Σερβετάς, ο Χρήστος Κιούσης, ο Κωστάκης και ο ΠΑΣΟΚτζής αναλαμβάνουν να κρατήσουν τον αρχηγό τους δεμένο στο κατάρτι του πλοίου, προκειμένου να μην ενδώσει στα όσα ακούει από τις Σειρήνες.

Και εδώ βρίσκεται η σατιρική ανατροπή. Αντί για μυθικά πλάσματα, ο Κανάκης ακούει τις φωνές του Άρη Πορτοσάλτε, του Άδωνι Γεωργιάδη, του Μακάριου Λαζαρίδη, του Παύλου Μαρινάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις τους αναφέρονται σε διάφορα σκάνδαλα της τελευταίας επταετίας, αλλά και παλαιότερες υποθέσεις, με τον παρουσιαστή να δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αντέξει όσα ακούει.

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Η αντίδραση του τηλεοπτικού Οδυσσέα έρχεται όταν φτάνει στα όριά του και ξεσπά μπροστά στο πλήρωμά του με την ατάκα «Δεν αντέχω».

Η νέα τηλεοπτική περιπέτεια της παρέας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της επιστροφής της στο MEGA, μετά τη μεταγραφή από το κανάλι του Αμαρουσίου. Η πρώτη εκπομπή είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, με τη Βίκυ Καγιά να ετοιμάζεται επίσης για την επιστροφή της στο ίδιο κανάλι μέσα από το «Βινύλιο» και τους «Boomers».