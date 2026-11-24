Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την εκπομπή «Live News» να παρουσιάζει συνομιλίες που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες της γιατρού με την αναισθησιολόγο, με την οποία διατηρούσε πολυετή συνεργασία, καθώς και τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τις αρμοδιότητές της. Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, η 56χρονη αναζητούσε αναισθησιολόγο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ζητώντας από τη συνεργάτιδά της να της συστήσει κάποιον συνάδελφό της. Εκείνη, ωστόσο, την ενημέρωσε πως τα μέλη της ομάδας της βρίσκονταν σε άδεια.

Το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου, η γιατρός επικοινώνησε εκ νέου με την αναισθησιολόγο, προκειμένου να προγραμματίσουν την τοποθέτηση κεντρικής γραμμής για τις 30 Αυγούστου. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, η 56χρονη επανήλθε, ενημερώνοντας τη συνεργάτιδά της πως η ενδιαφερόμενη είχε εξασφαλίσει δικό της αναισθησιολόγο για τις 28 Αυγούστου.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται, χωρίς από αυτές και μόνο να προκύπτουν συμπεράσματα για τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων.