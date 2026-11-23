Ένα τραγούδι που της κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον ήταν αρκετό για να βάλει τη Μαριάντα Πιερίδη στη διαδικασία διεκδίκησης μιας θέσης στη Eurovision 2027. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον εθνικό τελικό Sing for Greece, καταθέτοντας συμμετοχή με δημιουργία που προέκυψε από τη συνεργασία της με τον παραγωγό της στην Αγγλία.

Την απόφασή της αποκάλυψε η ίδια την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1. Όπως περιέγραψε, η ιδέα γεννήθηκε όταν ο συνεργάτης της τής παρουσίασε το συγκεκριμένο κομμάτι. Η αντίδρασή της ήταν τόσο αυθόρμητη, ώστε του είπε αμέσως πως το τραγούδι θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

«Νιώθω υπέροχα. Νιώθω λίγο άγχος αλλά νιώθω πολύ σίγουρη για το συγκεκριμένο τραγούδι», ανέφερε η Μαριάντα Πιερίδη, εξηγώντας πώς ξεκίνησε η προσπάθεια.

«Η ιδέα ήρθε όταν γνωριστήκαμε με τον παραγωγό μου και δημιουργό του τραγουδιού και όταν άκουσα το τραγούδι ένιωσα ότι, κι αυτό του είπα κιόλας, αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τη χώρα μου, γιατί εκείνος είναι από την Αγγλία. Είναι εκπληκτικό. Αυτό ένιωσα να του πω εκείνη τη στιγμή. Οπότε δηλώσαμε συμμετοχή», αποκάλυψε.

Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να αποκαλύψει εάν το κομμάτι έχει ελληνικό ή αγγλικό στίχο, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά της μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα. Προτίμησε, πάντως, να εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία και την αισιοδοξία της για την υποψηφιότητα.

«Θα δείτε. Μπορώ να σας αποκαλύψω μόνο ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο τραγούδι να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Νιώθω ότι όλα θα είναι τέλεια. Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ θετική ενέργεια. Ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να διαλέξει το καλύτερο», είπε.