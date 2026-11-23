Μια φωτογραφία που δεν συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους επέλεξε ο Μιχάλης Μουρούτσος για να ευχηθεί στην κόρη του. Η Έλενα είχε τα γενέθλιά της τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ο Ολυμπιονίκης θέλησε να σηματοδοτήσει την ξεχωριστή ημέρα με ένα δημόσιο μήνυμα.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στα social media ποζάρει μαζί της, με την εικόνα να αποτυπώνει πόσο έχει μεγαλώσει πλέον η κόρη του. Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη αλλά γεμάτη τρυφερότητα ευχή:

«Μόλις 17! Χρόνια πολλά καρδούλα μου».

Η Έλενα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2009 και είναι κόρη του Μιχάλη Μουρούτσου και της Αναστασίας Περράκη. Οι δύο γονείς παντρεύτηκαν το 2010, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε επίσημα το 2020.

Παρά τη λύση του γάμου τους, εξακολουθούν να έχουν από κοινού τη συνεπιμέλεια της κόρης τους, έχοντας ως κοινή προτεραιότητα τη φροντίδα και την ανατροφή της.