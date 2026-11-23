Τον τρόπο με τον οποίο η Μαλβίνα Κάραλη αντιλαμβανόταν τον κόσμο και εξέφραζε τη γνώμη της θυμήθηκε η ξαδέλφη της, Βίκυ Σιδηροπούλου, μιλώντας για μια γυναίκα που δεν φοβόταν να λέει τη γνώμη της χωρίς περιστροφές.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον αδελφό της, Γεώργιο Αλκίνοο Σακκά, στον Γιάννη Μαυρίδη και στο κανάλι του στο YouTube, η Βίκυ Σιδηροπούλου αναφέρθηκε στην απουσία της και στην ιδιαίτερη προσωπικότητά της.

«Βεβαίως και λείπει. Λείπει η κοφτερή της ματιά. Αν κάτι το στόχευε, το ανέλυε και στα έλεγε χύμα… Την αγαπούσα ιδιαιτέρως, θαύμαζα το μυαλό της, τον τρόπο που είχε να εκφράζει την άποψή της και να διεκδικεί ό,τι ήθελε. Γιατί πραγματικά διεκδικούσε…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Αλκίνοος Σακκάς μίλησε για την αδελφή του με εμφανή συγκίνηση, εξηγώντας πως η απουσία της παραμένει αισθητή στην οικογένεια.

«Βεβαίως και λείπει. Φυσικά και λείπει, αδερφή μου είναι. Όπως και να το κάνουμε, είτε σου συγχωρώ κάποια πράγματα είτε αποδέχομαι άλλα σου προτερήματα, η ζωή τα έχει αυτά», είπε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευφυΐα της, αλλά και στην αγάπη της για τη γνώση. Όπως ανέφερε, η Μαλβίνα είχε την ικανότητα να απορροφά πληροφορίες και να μαθαίνει διαρκώς, ενώ σημαντική ήταν και η επίδραση που είχε πάνω της ο σύζυγός της, ο σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας.

«Ρουφούσε σαν σφουγγάρι τη γνώση, ήταν ξύπνια. Ωφελήθηκε πολύ από τον εξαίρετο σκηνογράφο τον Γιώργο Πάτσα, που ήταν σύζυγός της, με τον οποίον έχει κάνει τη Μαριανίνα, τη δεύτερη κόρη της».