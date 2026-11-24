Συμβαίνει σπάνια, ίσως να συμβαίνει μόνο με τον Φρέντι Μέρκιουρι. Μπορεί να έφυγε τέτοια μέρα, 24 Νοεμβρίου 1991, από τη ζωή, αλλά παραμένει ακόμα ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του.

Είχε πίσω του καριέρα είκοσι χρόνων, αν πάρουμε ως αφετηρία την ίδρυση των Queen, αλλά τον συναντάμε παντού ακόμα και σήμερα, 35 χρόνια μετά. Με πόσους άλλους σταρ συμβαίνει αυτό;

Η κληρονομιά που άφησε είναι βαριά σε χώρους μακριά από τη μουσική. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας. Δεν είναι ύβρις να τον αποκαλέσουμε κλασικό.

Στα γήπεδα το We Are the Champions που έγραψε ο ίδιος και το We Will Rock You έχουν γίνει Ύμνοι νίκης στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν μπορεί να γίνει Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιάδα εάν δεν θα ακουστούν.

Όταν θέλουν οι διοργανωτές να ξεσηκώσουν το κοινό επιστρατεύουν το Ay-Oh από το Live Aid, τα ηχεία αναπαράγουν το φωνητικό παιχνίδι με το κοινό από το πολύ μακρινό 1985 λες και τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Στον κινηματογράφο η ταινία Bohemian Rhapsody του 2018 με τον Ράμι Μάλεκ να τον ερμηνεύει ιδανικά δεν έδωσε μόνο τέσσερα Όσκαρ στους δημιουργούς της, αλλά έφερε τη μουσική του στη γενιά Ζ κάνοντας όχι μόνο τα πικάπ των παπούδων ή τα cd των μπαμπάδων, αλλά και τις πλατφόρμες streaming να αναπαράγουν τις επιτυχίες του.

Δεκάδες ταινίες αναζήτησαν λίγη δόξα από αυτόν. Η σκηνή στο αυτοκίνητο στο Wayne’s World του 1992 με τους πρωταγωνιστές να τραγουδούν το Bohemian Rhapsody πέρασε κι αυτή στην ποπ κουλτούρα.

Τραγούδια όπως το Don’t Stop Me Now και το Princes of the Universe χρησιμοποιούνται διαρκώς σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις.

Σε στολές, διαφημίσεις, έργα τέχνης βλέπουμε ακόμα και σήμερα το λευκό φανελάκι με το τζιν στο Live Aid, την κάπα με το στέμμα, το κίτρινο στρατιωτικό τζάκετ και το μουστάκι της δεκαετίας του ’80, όλα είναι αναγνωρίσιμα, δεν χρειάζεται κάποιος να το δηλώσει ότι παραπέμπουν σε εκείνον και την εποχή του.

Δεκάδες ήταν αυτοί που υιοθέτησαν τη ρευστότητα του φύλου που καθιέρωσε. Άλλοι επειδή το νοιώθουν, άλλοι γιατί θεωρούν ότι με μια ολόσωμη φόρμα, μαύρο βερνίκι νυχιών και μακριά μαλλιά μπορούν να πάρουν κάτι από τη λάμψη του.

Ο ίδιος δεν έκανε βαρύγδουπες δηλώσεις για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Προτιμούσε να το δείχνει στην σκηνική του παρουσία.

Καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από αυτόν ακόμα και το όνομά τους, όπως η Lady Gaga που ο οφείλει στο τραγούδι του Radio Ga Ga.

Καθόρισε τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. Το βίντεο κλιπ του Bohemian Rhapsody γυρισμένο το 1975 θεωρείται ο προπομπός της εποχής του MTV.

Έγραψε ιστορία ένα άλλο βίντεο, το I Want to Break Free (1984). Ντυμένα όλα τα μέλη του συγκροτήματος με γυναικεία ρούχα παρωδούν μια σαπουνόπερα της αγγλικής τηλεόρασης σε ένα από τα πιο τολμηρά βίντεο στην ιστορία της μουσικής.

Ακόμη κι ο θάνατός δεν έγινε μόνο αιτία να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για το AIDS αλλά και να δημιουργηθεί το ίδρυμα Mercury Phoenix Trust για την καταπολέμηση του HIV.

Γεννήσεις

1632: Μπέντο Σπινόζα, Ολλανδός φιλόσοφος, εβραϊκής καταγωγής. Το έργο του εκτιμήθηκε χρόνια μετά τον θάνατό (21 Φεβρουαρίου 1677).

1826: Κάρλο Κολόντι, Ιταλός συγγραφέας και δημοσιογράφος, εμπνευστής του Πινόκιο. Πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1890.

1864: Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, γνωστός για τις τοιχογραφίες και τις λιθογραφίες του που απεικόνιζαν στιγμές της νυχτερινής ζωής του Παρισιού. Πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 1901.

1923: Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, Γιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής (μέσος) και μετέπειτα προπονητής Ως ποδοσφαιριστής διακρίθηκε για το γεμάτο ουσία παιχνίδι του, την εφευρετικότητά του και το θαυμάσιο κοντρόλ της μπάλας. Προπονητής στην ΑΕΚ με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα του 1979. Πέθανε στις 27 Ιουλίου 1998.

1897: Λάκι Λουτσιάνο, Ιταλός γκάνγκστερ. Θεωρείται ο… πατέρας του οργανωμένου εγκλήματος στις ΗΠΑ. Μοιράζοντας την Νέα Υόρκη σε πέντε οικογένειες έβαλε τις βάσεις της μαφίας. Πέθανε στην Νάπολη στις 26 Ιανουαρίου 1962.

1922: Άρης Αλεξάνδρου, συγγραφέας, μεταφραστής, αντιστασιακός. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αριστοτέλης Βασιλειάδης. Πέθανε στις 2 Ιουλίου 1978.

1951: Μίμης Ανδρουλάκης, συγγραφέας, πολιτικός, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός.

1954: Εμίρ Κουστουρίτσα, Σέρβος σκηνοθέτης, μουσικός και ηθοποιός. Κορυφαίες ταινίες του Ο Μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές, Underground.

1962: Γιάννης Τοπαλίδης, ποδοσφαιριστής, προπονητής. Υπήρξε συνεργάτης του Ότο Ρεχάγκελ στην εθνική Ελλάδας το 2004 όταν κατέκτησε το Euro.

1985: Τζούλια Αλεξανδράτου, μοντέλο, τραγουδίστρια, ηθοποιός ερωτικών ταινιών. Το 2002 σε ηλικία 16 χρόνων εκλέχτηκε Miss Young στα καλλιστεία του ΑΝΤ1.

1993: Ήβη Αδάμου, Κύπρια τραγουδίστρια. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ταλέντων στην τηλεόραση κι έχει διαγωνιστεί στην Eurovision.

1999: Rack (Ηρακλής Μαρνέζος), ράπερ και επιχειρηματίας.

Θάνατοι

1929: Ζορζ Κλεμανσό (76 χρ.), Γάλλος πολιτικός. Δύο φορές πρωθυπουργός και πρόεδρος του Συνεδρίου για την ειρήνη το 1919 στις Βερσαλλίες. Ίδρυσε την εφημερίδα «Ορόρ» (Αυγή) που δημοσίευσε το άρθρο του Εμίλ Ζολά «Κατηγορώ» για την υπόθεση Ντρέιφους.

1963: Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ (24 χρ.), Αμερικανός δολοφόνος. Είχε συλληφθεί με την κατηγορία της δολοφονίας του προέδρου Κένεντι, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ενός ιδιοκτήτη καμπαρέ, του Τζακ Ρούμπι.

1980: Τζορτζ Ραφτ (85 χρ.), Αμερικανός ηθοποιός και χορευτής. Έκανε καριέρα σε ρόλους σκληρού στο Χόλυγουντ.

1991: Φρέντι Μέρκιουρι (46 χρ.). Είχε γεννηθεί στην Ζανζιβάρη, αλλά καταγόταν από οικογένεια Περσών της Ινδίας που κατέφυγαν εκεί για να συνεχίσουν να πιστεύουν στον Ζωροστρατισμό και να μην ασπασθούν τον ισλαμισμό.