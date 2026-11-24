Με ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές θα ξεκινήσει η εβδομάδα, όμως η συνέχεια αναμένεται για τον καιρό θα είναι εντελώς διαφορετική. Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση, με τη δυτική Ελλάδα να δέχεται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους ανέμους να ενισχύονται και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις βροχοπτώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένες περιοχές τα ύψη νερού ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιοστά, ενώ τοπικά μπορεί να καταγραφούν περισσότερα από 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο.

🎯ΔΙΑΤΗΡΕΙΤAΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

✅Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού προς την Πέμπτη 26 και κυρίως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν πλέον σαφές σήμα για πολλές βροχές στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

✅Η περιοχή της Ηπείρου και γενικότερα τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας φαίνεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας νέας περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, με τις ποσότητες υετού να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όπου η ροή παραμένει επίμονα νοτιοδυτική και ενισχύεται από την ορογραφία της Πίνδου.

✅ Το αίτιο της νέας μεταβολής θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να ξεκινήσει την πορεία του από τον Κόλπο του Λέοντα, στη δυτική Μεσόγειο, και στη συνέχεια να κινηθεί ανατολικότερα. Τα χαμηλά που οργανώνονται αυτή την εποχή στον Κόλπο του Λέοντα, όπως και εκείνα που σχηματίζονται στον Κόλπο της Γένοβας, μπορούν να τροφοδοτήσουν τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο με πολύ υγρές αέριες μάζες και να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για παρατεταμένες και κατά τόπους ραγδαίες βροχοπτώσεις.

✅ Για την Ελλάδα, το σημείο που χρειάζεται να παρακολουθήσουμε περισσότερο είναι η διάρκεια της νοτιοδυτικής ροής προς την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Εάν η σημερινή εικόνα των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθεί, οι βροχές δεν θα έχουν μόνο ένταση αλλά και διάρκεια, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αθροιστικά ύψη υετού.

✅Προς το παρόν μιλάμε για ένα ισχυρό προγνωστικό σήμα και όχι ακόμη για οριστική εκτίμηση των τοπικών υψών βροχής. Η ακριβής θέση του χαμηλού, η ταχύτητα μετακίνησής του και η διάρκεια της τροφοδοσίας με υγρές αέριες μάζες θα καθορίσουν πού θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ποσά. Η ουσιαστική αξιολόγηση το μεσημέρι ✅Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί αναλυτικά το μεσημέρι, όταν θα έχουμε εξετάσει παράλληλα τα δεδομένα από τα #FLOODS και #SOIL_V8. Τότε θα μπορούμε να συνδυάσουμε όχι μόνο την πρόγνωση του συνολικού υετού, αλλά και τη χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων, τις λεκάνες που ενδέχεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη και την υδρολογική κατάσταση του εδάφους.

✅Το βασικό μήνυμα αυτή την ώρα είναι ένα: Πέμπτη και Παρασκευή χρειάζεται αυξημένη προσοχή στη Βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς τα προγνωστικά σήματα για πολλές και κατά τόπους έντονες βροχές είναι πλέον αξιόλογα.

@newsbombgr — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 23, 2026

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια των φαινομένων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο. Η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί στις βροχές, καθώς προβλέπονται και καταιγίδες, με ισχυρούς ανέμους που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη και του Σάκη Αρναούτογλου, οι οποίοι προβλέπουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τα χιόνια να κατέβουν και σε ημιορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία.

Η πρόγνωση για την Τρίτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πριν από την επιδείνωση, η αυριανή ημέρα θα κυλήσει με σαφώς ηπιότερες συνθήκες. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα δυτικά της Στερεάς Ελλάδας, στα κεντρικά και νότια των Επτανήσων, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Θράκη.

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με τον υδράργυρο να ξεκινά από τους 4 βαθμούς νωρίς το πρωί και να φτάνει τους 12 βαθμούς το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 12 με 13 βαθμούς στα βόρεια, τους 16 με 21 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τους 19 στα Επτάνησα και τους 17 με 22 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.