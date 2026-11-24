Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Τρίτη 24 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Νέες γνωριμίες και επαφές θα σας φανούν πολύτιμες στο άμεσο μέλλον. Η τυπικότητα θα σας βοηθήσει να εδραιωθείτε περισσότερο στον εργασιακό σας χώρο. Μη γυρνάτε σε καταστάσεις του παρελθόντος και ξεπεράστε με ψυχραιμία μια κρίσιμη διαμάχη.

ΤΑΥΡΟΣ: Τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες που σας έχουν κουράσει και αναζητήστε νέες αξίες. Προσπαθήστε η συμπεριφορά σας να μην επιδέχεται παρερμηνειών και οι επαφές και οι συζητήσεις σας να διακρίνονται από σαφήνεια και διαφάνεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο επαγγελματικός τομέας σάς υπόσχεται πολλά, αλλά και εσείς θα πρέπει να διαχειριστείτε με σύνεση κάθε πρόβλημα ή ευκαιρία που θα υπάρξει, χωρίς να παρασύρεστε από εξάρσεις ενθουσιασμού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι περιττές κουβέντες βλάπτουν και δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν πουθενά. Οι κοινωνικές σχέσεις, ο έρωτας, η εργασία, τα ταξίδια και τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα θα σας γεμίσουν ικανοποίηση και θα σας προσφέρουν έντονες συγκινήσεις, ακριβώς όπως σας αρέσει.

ΛΕΩΝ: Δεν υπάρχουν φαντάσματα, οπότε σταματήστε να υιοθετείτε τη μανία καταδίωξης που σας πιάνει αρκετές φορές, γιατί οι περισσότεροι είναι με το μέρος σας. Μην αφήνετε σκιές να σας εξουσιάζουν, αλλά ξαναβρείτε την εσωτερική σας αρμονία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι συγκρούσεις με συνεργάτες, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα θα είναι αναπόφευκτες. Αρκετές από τις σχέσεις σας θα αναθεωρηθούν και αυτή τη φορά όχι γιατί θα το επιδιώξετε εσείς, αλλά γιατί θα το επιβάλουν τα γεγονότα.

ΖΥΓΟΣ: Η κρίση σας θα είναι πιο ξεκάθαρη και θα δείτε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και όχι όπως τα είχε κατασκευάσει το μυαλό

σας. Προσέξτε τους ενδόμυχους φόβους σας και τη μνησικακία που σας κατατρώει χωρίς να το καταλαβαίνετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι εξωτερικές προκλήσεις που δέχεστε είναι εκείνες που σας ωθούν να βάζετε στόχους στη ζωή σας και η εντύπωση που πρέπει να κάνετε στους άλλους, ώστε να πετύχετε αυτά που θέλετε, σας αναγκάζει να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι εντάσεις που γενικώς θα υπάρχουν θα είναι η αιτία της πεσμένη ζωτικότητάς σας και μόνο με ξεκούραση θα επανέλθει στα αρχικά της επίπεδα. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι να σκέφτεστε λογικά, ώστε η ανάγκη σας να αρέσετε να μη σας οδηγήσει σε υπερβολές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πρέπει να πάρετε αποφάσεις που θα είναι δημιουργικές και θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τυχόν δυσκολίες. Μια ασυνήθιστη τροπή των γεγονότων θα αποδειχθεί τελικά τυχερή αλλαγή, που θα σας φέρει πιο κοντά στους στόχους σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα θα φέρει σημαντικές ανακατατάξεις και, παρόλο που σας απασχολούν πολύ τα θέματα του έρωτα και της συντροφικότητας, δεν φαίνεται πως θα κατασταλάξετε σε κάτι συγκεκριμένο.

ΙΧΘΥΕΣ: Η επιλογή συνεργατών που θα κάνετε θα παίξει ουσιαστικό ρόλο, όπως επίσης και η σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσετε τις προτάσεις που θα σας γίνουν. Πλέον, αισθάνεστε ότι έχετε το περιθώριο να προχωρήσετε δυναμικά και να απολαύσετε αυτά που σας έλειψαν καιρό.