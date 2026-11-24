Είναι 24 Νοεμβρίου 1973, συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, ο Στρατιωτικός Νόμος είναι σε ισχύ και οι περισσότεροι προτιμούν να μείνουν, καλού κακού, στα σπίτια τους.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Στις 10 το βράδυ οι τηλεθεατές είναι μοιρασμένοι. Άλλοι προτιμούν να δουν στο ΕΙΡΤ στο σήριαλ Χωρίς Ανάσα κι άλλοι στην ΥΕΝΕΔ την ταινία Αντίο Ζωή με τον Γιώργο Φούντα και την Ελένη Χατζηαργύρη.

Ξαφνικά και τα δύο κανάλια, δεν υπήρχαν κι άλλα, συντονίζονται στο ίδιο πρόγραμμα. Δείχνουν τον υπ’ αριθμόν ένα τηλεοπτικό σταρ της εποχής, τον Νίκο Μαστοράκη σε ένα στρατόπεδο, στο ΚΕΒΟΠ, στην αίθουσα ψυχαγωγίας να αναγγέλλει ότι θα παρουσιάσει αλογόκριτη μάλιστα συνέντευξη με νεαρούς που ήταν στο Πολυτεχνείο. Αποφεύγει επιμελώς να τους ονομάσει κρατούμενους και τους βομβαρδίζει με ερωτήσεις.

Μέχρι τότε ο Μαστοράκης παρουσίαζε το Bingo, ένα δημοφιλές παιχνίδι, έγραφε και σκηνοθετούσε σήριαλ, είχε 13 δικές του παραγωγές στα δύο κανάλια, αλλά εκπομπή πολιτική δεν είχε ξανακάνει.

Η εκπομπή, ανάκριση για πολλούς, κρατά σαράντα λεπτά και προκαλεί εντύπωση στους τηλεθεατές που δεν είχαν δει κάτι παρόμοιο.

Λίγο μετά το τέλος της τα τανκς βγήκαν και πάλι στους δρόμους, ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και άλλα σημαντικότερα γεγονότα πήραν τη θέση της. Στην επόμενη χούντα ο Μαστοράκης και οι εκπομπές του εξαφανίστηκαν από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Με τη μεταπολίτευση η εφημερίδα Αθηναϊκή ξεκινά μια έρευνα για το Πολυτεχνείο. Ο Φίλιππος Καββαδίας εξιστορεί τα γεγονότα, ο Δημήτρης Καπράνος απομαγνητοφωνεί τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου και κάποια στιγμή φτάνουν και στο θέμα της εκπομπής του Μαστοράκη που επανέρχεται στην επικαιρότητα. Την ίδια εποχή, Αύγουστος του 1974, το περιοδικό Επίκαιρα δημοσιεύει μια πολυσέλιδη έρευνα για το Πολυτεχνείο κι εκεί κάποιοι φοιτητές αναφέρονται στην εκπομπή. Το περιοδικό υπόσχεται και οργανώνει ένα στρογγυλό τραπέζι με φοιτητές που ήταν τότε στο ΚΕΒΟΠ και τον ίδιο τον Μαστοράκη.

Πριν τυπωθεί η συζήτηση ο Μαστοράκης δίνει τη δική του εκδοχή για την εκπομπή . Αναφέρει ότι την έκανε σχεδόν με το ζόρι, όταν ήταν επιθυμία του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων Ζαγοριανάκου και του υπουργού Προεδρίας Σπύρου Ζουρνατζή, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα είχε απόλυτη ελευθερία και αυτός και οι συνεντευξιαζόμενοι να μιλήσουν ελεύθερα. Αποκαλύπτει ότι η εκπομπή μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και την παραμονή της μετάδοσης προβλήθηκε σε στελέχη της κυβέρνησης και των δύο σταθμών που ήταν επιφυλακτικοί για τη μετάδοσή της.

Τα Επίκαιρα ματαιώνουν τη δημοσίευση της συζήτησης που είχε ο Μαστοράκης κατηγορώντας τον ότι θέλησε να κερδίσει τις εντυπώσεις σε μια συνέντευξη- μονόλογο.

Μόνο που η Αθηναϊκή την επόμενη μέρα δημοσιεύει συνέντευξη του Σπύρου Καρατζαφέρη, συνεργάτη του Μαστοράκη, αρχισυντάκτη στην καθημερινή ρεπορταζιακή εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ, που τον κατηγορεί ότι πληρώθηκε αδρά για την παρουσίαση, ότι έστειλε και τιμολόγιο στο υπουργείο Τύπου στον διάδοχο του Ζουρνατζή, τον Δημήτρη Καρακώστα και ούτε λίγο, ούτε πολύ δέχτηκε να παίξει αυτό το ρόλο να για διασώσει τις εκπομπές του.

Ακολούθησε αλλαγή επιστολών με εκατέρωθεν κατηγορίας, αλλά και μια επιστολή του Σπύρου Ζουρνατζή που αποκάλυπτε ότι είχε ετοιμαστεί για προβολή κι ένα ντοκιμαντέρ για το Πολυτεχνείο που θα μεταδιδόταν την επόμενη μέρα (Κυριακή), αλλά η προβολή του ματαιώθηκε εξ αιτίας του πραξικοπήματος! Η τύχη του ντοκουμέντου αυτού είναι άγνωστη και κανείς δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε αυτό.

Τον Νοέμβριο του 1981 το ΠΑΣΟΚ μετρά λίγες μέρες στην εξουσία, στις 16 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα η ΕΡΤ ανασύρει από το αρχείο της την εκπομπή την οποία και παρουσιάζει.

Οι φοιτητές που πήραν μέρος σε αυτήν θυμούνται το πως σύρθηκαν στη συνέντευξη και κάποιοι από αυτούς αποκάλυψαν ότι οι δεσμοφύλακές τους εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τα όσα είπαν με δυναμικό τρόπο, για να το πούμε κομψά.

Και η Ιωάννα Κωτσάκη στο Έθνος καταθέτει τη δική της άποψη

Το 1992 ξαφνικά στην επικαιρότητα επιστρέφουν και ο Μαστοράκης και η εκπομπή του 1973. Ο πρώτος έχει στις 16 Νοεμβρίου πρεμιέρα – επιστροφή του Super Bingo που παρουσίασε στην ΥΕΝΕΔ επί δικτατορίας. Από το 1990 έχει στήσει τον ΑΝΤ1, παράγει εκπομπές, αλλά για πρώτη φορά αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή.

Το MEGA θυμάται το παρελθόν του και προαναγγέλλει ένα αφιέρωμα με αποσπάσματα από την επίμαχη εκπομπή, αλλά και δηλώσεις των φοιτητών , αλλά και της Μελίνας Μερκούρη. Ο Μαστοράκης ζητά ασφαλιστικά μέτρα υποστηρίζοντας ότι το υλικό αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία, ασφαλιστικά μέτρα ζητά και η ΕΤ2 υποστηρίζοντας ότι το υλικό της ανήκει, στρέφεται κατά του Mega και κατά του Μαστοράκη που χρησιμοποιεί αποσπάσματα από παλιές του εκπομπές στον ΑΝΤ1. Τα ασφαλιστικά μέτρα απορρίπτονται η εκπομπή προβάλλεται κανονικά και αργότερα το New Channel την προβάλλει ολόκληρη με τον τίτλο Ανάκριση στο ΚΕΒΟΠ.

Η Ελευθεροτυπία συνδυάζει την παρουσίαση της εκπομπής με τον θάνατο του ανθρώπου που μίλησε χωρίς να φοβηθεί, του Γιώργου Δρογγάνη

Ο Ελεύθερος Τύπος δίνει τη δική του εκδοχή κάνοντας πρώτο θέμα τη μάχη των καναλιών

Δηλητηριώδες και το σχόλιο της Καθημερινής

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1642: Ο Ολλανδός θαλασσοπόρος Άμπελ Τάσμαν γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που αποκαλύπτει το νησί που λέγεται Γη του Βαν Ντίμεν από το όνομα του Γενικού Κυβερνήτη των Ανατολικών Ινδιών. Αργότερα θα πάρει το όνομά του και θα ονομαστεί Τασμανία.

1963: Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί βλέπουν ζωντανά στην τηλεόραση δολοφονία. Ο Τζακ Ρούμπι ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων πυροβολεί και σκοτώνει τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι στο υπόγειο του κτιρίου του αστυνομικού τμήματος που εκρατείτο.

1969: Ανακοινώνεται ότι θα περάσει από δίκη ο υπολοχαγός του αμερικανικού στρατού Ουίλιαμ Κάλεϊ που είχε κατηγορηθεί για τη σφαγή εκατό και πλέον αμάχων στο βιετναμέζικο χωριό Μάι Λάι τον Μάρτιο του ’68. Καταδικάστηκε, αλλά αργότερα πήρε χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο!

1993: Δύο εντεκάχρονα αγόρια στην Αγγλία καταδικάζονται σε κράτηση επ’ αόριστο έχοντας κριθεί ένοχα για τον φόνο του Τζέιμς Μπάρτζερ, ηλικίας δύο χρόνων.

1993: Στην Κίνα έρχεται στο φως αρχαία ελληνική πόλη της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

1996: Έπειτα από οκτώ μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων η Ιταλική εταιρεία Κονκρέτουμ αγοράζει το 55% της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ – Ηρακλής.

2017: Από τρομοκρατική επίθεση στο Βόρειο Σινά που οργάνωσε το Ισλαμικό Κράτος σκοτώνονται 235 άνθρωποι.