Μια διαφορετική, ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά του εαυτού της αποκάλυψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αφήνοντας στην άκρη το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και το χιούμορ που τη χαρακτηρίζουν.

Η γνωστή art director βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» και άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας για την απουσία του πατέρα της, τα παιδικά της βιώματα και τον φόβο ότι αυτά θα επηρέαζαν τη δική της οικογένεια. «Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός αλλά δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας. Η μαμά μου ήταν πολύ φίλη μου. Ήταν από τις γυναίκες που ήθελε να βγω κι εγώ και ο αδερφός μου. Ο μπαμπάς μου έφυγε μόνος του, δεν τον διώξαμε, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε δυο παιδιά με την ίδια λογική, ότι πρέπει να ζήσετε, να βγείτε, να γνωρίσετε», εξομολογήθηκε.

Η ίδια δεν έκρυψε πως η απουσία της πατρικής φιγούρας είχε αφήσει το αποτύπωμά της στην προσωπική της ζωή, δημιουργώντας της την ανάγκη να αναζητά την επιβεβαίωση μέσα από τις σχέσεις της. «Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της με τους γονείς της. Ο πατέρας μου ζούσε. Γι’ αυτό σου λέω ότι ξέπλενα τη σχέση με τον πατέρα μου που δεν υπήρχε. Πιο μικρή είχα το παράπονο ότι δεν με είχε καψουρευτεί ο πατέρας μου και ήθελα να τους κάνω όλους να με καψουρευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πρόσωπο του συζύγου της, Βασίλη Καρύδη, η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρήκε έναν σύντροφο με τον οποίο κατάφερε να δημιουργήσει την οικογένεια που επιθυμούσε, αφήνοντας πίσω τους φόβους του παρελθόντος. «Είμαι τυχερή, γιατί φοβόμουν μονίμως ότι θα το κουβαλάω πάντα και στις σχέσεις μου και στην οικογένειά μου, δεν έγινε. Έχω καταφέρει και έχω έναν σύντροφο που είναι συγκλονιστικός πατέρας, τα παιδιά μου τον λατρεύουν, τον έχουν Θεό. Οπότε ξέρω ότι οι σχέσεις της κόρης μου θα είναι πολύ καλύτερες απ’ ό,τι ήταν οι δικές μου», υπογράμμισε. Μάλιστα, μιλώντας με τρυφερότητα αλλά και με το γνώριμο χιούμορ της για τον σύζυγό της, εξήγησε πως εκείνος αποτελεί τον ήρεμο πόλο της οικογένειας.

«Είμαι εγώ το λούνα παρκ, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός σε αυτή την οικογένεια, να κρατάει τα μπόσικα, αυτός έχει τη σοβαρότητα. Είμαι λίγο σίφουνας, είμαι το ηφαίστειο στην παρέα μας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Ο Βασίλης είναι ωραίος άνθρωπος μέσα και έξω», κατέληξε.