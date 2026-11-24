Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στις υποψήφιες που διεκδικούν τους τίτλους των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, η «Espresso» υποδέχτηκε στα γραφεία της ακόμα μία εντυπωσιακή φιναλίστ.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μασσιάς

OUTFITS: Cinema by Panos Zinas

Ο λόγος για τη Μελίνα Μητροπούλου, η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό με τον αριθμό 7 και συνδυάζει τη νεανική φρεσκάδα και την ομορφιά με μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Η 18χρονη καλλονή, που ζει στην Αθήνα και έχει ύψος 1,78 μ., επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις μας στην οδό Καρτσιβάνη 6, στο Παλαιό Φάληρο, με την περιήγηση να ξεκινά από την αίθουσα σύνταξης, εκεί όπου καθημερινά χτυπά η δημοσιογραφική καρδιά της «Espresso». Δεν έλειψαν βέβαια οι πόζες στον φακό του φωτογράφου μας Βαγγέλη Μασιά, οι συζητήσεις, η συνέντευξη στην Espresso TV και, φυσικά, ο απαραίτητος καφές – πάντοτε espresso! Στο επίκεντρο της κουβέντας μας βρέθηκαν το μεγάλο όνειρο της κατάκτησης του στέμματος, αλλά και όσα κρύβονται πίσω από τη συμμετοχή της στον δημοφιλή θεσμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Espresso» έχει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, φιλοξενώντας στις σελίδες της ξεχωριστά αφιερώματα στις φιναλίστ που προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

Η Μελίνα είναι απόφοιτη του Pierce – The American College of Greece και σήμερα σπουδάζει Ψυχολογία στο University of Derby, Greece. Πρόκειται για μια επιλογή που δεν έγινε τυχαία, καθώς την απασχολούν ιδιαίτερα η ανθρώπινη συμπεριφορά, ο τρόπος σκέψης και ο συναισθηματικός κόσμος των ανθρώπων. Παράλληλα, μιλά άπταιστα αγγλικά και γερμανικά, ενώ η δραστηριότητα και η κίνηση αποτελούν σταθερά στοιχεία της ζωής της. Από μικρή ηλικία έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε πολλές αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες: στίβο, κολύμβηση, χορό, καράτε, βόλεϊ, μπάσκετ, μπαλέτο και ενόργανη γυμναστική. Μια διαδρομή που, όπως φαίνεται, της έχει προσφέρει πειθαρχία, επιμονή και την ικανότητα να θέτει στόχους και να προσπαθεί με συνέπεια για την επίτευξή τους.

Τι ήταν, όμως, εκείνο που την έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στα καλλιστεία; «Το κίνητρό μου ήταν το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος θεσμός δεν λαμβάνει υπόψη του μόνο την εξωτερική εμφάνιση, αλλά και άλλες αρετές, όπως είναι η προσωπικότητα, η ευγένεια, οι γνώσεις και η μόρφωση. Δεν προβάλλει μόνο την ομορφιά, αλλά και αυτό που κάθε κοπέλα αντιπροσωπεύει μέσα της». Η μόδα αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη από νωρίς και οι επιδείξεις και η πασαρέλα είναι εμπειρίες που την ενθουσιάζουν. Δεν σκοπεύει, ωστόσο, να εγκαταλείψει την Ψυχολογία για χάρη του μόντελινγκ. Αντιθέτως, ονειρεύεται να συνδυάσει και τους δύο κόσμους. «Είναι ένας συνδυασμός αυτό που θα ήθελα να ακολουθήσω στο μέλλον. Θα ήθελα προς το παρόν να ασχοληθώ με το μόντελινγκ και στην πορεία να ακολουθήσω και τον τομέα της Ψυχολογίας, γιατί με ενδιαφέρει πολύ» μας εξομολογείται.

Οσο για το δυνατό της σημείο, δεν δυσκολεύεται να το εντοπίσει: «Θεωρώ πως είναι το πείσμα που έχω. Οταν θέτω έναν στόχο είμαι απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτόν, έτσι ώστε να τον πετύχω». Παραδέχεται, πάντως, πως υπάρχει και κάτι που θα ήθελε να βελτιώσει: «Ισως το άγχος, γιατί πολλές φορές αγχώνομαι πολύ με αρκετά πράγματα και αυτό με μπερδεύει». Για τον επικείμενο διαγωνισμό, πάντως, τη διακατέχει «ένα μικρό, θετικό άγχος», προσθέτοντας πως θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό της. Η ίδια δεν δείχνει να φοβάται τον ανταγωνισμό, είτε στον χώρο του μόντελινγκ είτε στο παρασκήνιο των καλλιστείων. «Προσωπικά, κοιτάζω τον δικό μου στόχο και τη δική μου εξέλιξη» λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως έχει μάθει να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό μέσα από τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητές της.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της έχει η γιαγιά της, την οποία θεωρεί πηγή έμπνευσης. «Ηταν δασκάλα παράλληλης στήριξης και παράλληλα νοσηλεύτρια. Πάντοτε τη θυμάμαι να θέλει να προσφέρει, να βοηθάει, να είναι εκεί για εμένα και για τον άλλον. Το θαυμάζω πάρα πολύ για αυτό». Η γιαγιά της, όπως μας αποκαλύπτει, είναι ενθουσιασμένη με τη συμμετοχή της και ανυπομονεί για τη συνέχεια. Στην καθημερινότητά της δεν αποχωρίζεται την επικοινωνία με τη μητέρα της, με την οποία μιλά καθημερινά, ενώ απολαμβάνει το διάβασμα, κυρίως βιβλίων Ψυχολογίας, τις pilates και το γυμναστήριο. Για την ομορφιά, πάλι, πιστεύει πως το σημαντικότερο μυστικό δεν βρίσκεται σε κάποιο προϊόν: «Θεωρώ ότι η αυτοπεποίθηση φαίνεται και στον αέρα που αποπνέει ένας άνθρωπος». Στα καθημερινά της μυστικά προσθέτει το πολύ νερό και τον καλό ύπνο.

Και ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό της; Η απάντησή της ξεφεύγει από τα συνηθισμένα: «Ισως να διαμορφώσω μια ζωή για την οποία θα είμαι περήφανη και θα έχω ηρεμία και χαρά στην καθημερινότητά μου. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνεις».

Η Μελίνα δηλώνει αυθόρμητη και πιστεύει πως τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται χωρίς φόβο. Αν μάλιστα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο της Star Hellas, ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο θέλει να μοιραστεί τη χαρά της είναι η αδελφή της -δύο χρόνια μεγαλύτερή της-, που στάθηκε στο πλευρό της και στήριξε την απόφασή της να συμμετάσχει.