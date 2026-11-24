Στα όριά τους έφτασαν οι σχέσεις του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου! Σύμφωνα με πληροφορίες, το Open καλεί πλέον και τους δύο παρουσιαστές να βάλουν νερό στο κρασί τους, ώστε να συνεχίσουν μαζί στην πρωινή εκπομπή «10 Παντού» μέχρι το τέλος της σεζόν!

Οι πρώτες ενδείξεις ότι υπήρχε πρόβλημα στις σχέσεις των δύο συνεργατών είχαν εμφανιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι αμήχανες στιγμές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και οι απουσίες του Νίκου Στραβελάκη, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαταστάθηκε από τον δημοσιογράφο Αντώνη Τακτικό, είχαν προκαλέσει συζητήσεις για το κλίμα που επικρατούσε.

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται ότι ξέφυγε την περασμένη Παρασκευή, όταν, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» από την Τίνα Μεσσαροπούλου, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους. Μάλιστα, το περιστατικό φέρεται ότι εκτυλίχθηκε μπροστά σε καλεσμένους, ενώ οι δύο παρουσιαστές έφτασαν στο σημείο να ανταλλάξουν και φράσεις «πεζοδρομίου»!

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε χθες, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, ξεπερνά τα συνηθισμένα επαγγελματικά προβλήματα μεταξύ τηλεοπτικών συνεργατών. Το «απίστευτο», όπως χαρακτηρίστηκε, σκηνικό παρακολούθησε και η διοίκηση του Open, αφού το περιστατικό το κατέγραψαν οι κάμερες, που παρέμειναν ανοιχτές, ενόσω ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου καβγάδιζαν την ώρα που δεν ήταν στον τηλεοπτικό αέρα.

Τη σύγκρουση είδαν live και οι βουλευτές Αλεξάνδρα Σδούκου της Ν.Δ., Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης της ΕΛΑΣ και Δημήτρης Μελίδης του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «10 Παντού». Η λογομαχία έλαβε χώρα στο διάλειμμα για διαφημίσεις, και την άκουσαν οι πάντες – βουλευτές, συνεργείο, διοίκηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, πάντως, το κανάλι φέρεται ότι στηρίζει την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αλλά αναγνωρίζει και τη μακρά επαγγελματική διαδρομή του Νίκου Στραβελάκη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο της δημοσιογραφίας εδώ και 32 χρόνια. Η απόφαση που φέρεται ότι έχει ληφθεί, σύμφωνα με την Τίνα Μεσσαροπούλου, είναι να συνεχιστεί η τηλεοπτική συνύπαρξή τους μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

Οι συστάσεις της διοίκησης φαίνεται πως λειτούργησαν αποτελεσματικά, κι έτσι χθες ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εμφανίστηκαν κανονικά στον τηλεοπτικό αέρα.