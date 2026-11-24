Στη μεγαλύτερη έως σήμερα αποστολή βιβλίων, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής και ανθρωπιστικής δράσης που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, ο Όμιλος Dekagro επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες την πόλη της Καρδίτσας. Στελέχη της Dekagro επισκέφθηκαν τη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και δώρισαν 20.000 βιβλία που πρόσφερε στους αναγνώστες της η εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια».

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αποστολή βιβλίων που πραγματοποιεί ο Ομιλος Dekagro, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει από τις αρχές του έτους. Η δράση αυτή έχει ως βασικό στόχο την έμπρακτη ενίσχυση του πνευματικού, του ποιμαντικού και του κοινωνικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και των Μητροπόλεων του εξωτερικού, που διακονούν την ομογένεια.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο Ομιλος Dekagro επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της πρόσβασης στο βιβλίο και στη γνώση, στηρίζοντας το έργο της Εκκλησίας και αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της διατήρησης των πνευματικών και των πολιτιστικών αξιών. Στην Καρδίτσα βρέθηκαν ο Απόστολος Κωτούζας, διευθυντής πωλήσεων της Dekagro, ο Θανάσης Μαρτής, υπεύθυνος πωλήσεων για την περιοχή της Καρδίτσας, και ο Δημήτρης Ριζούλης, γενικός διευθυντής του Ομίλου Digital Media Epta, στον οποίο ανήκει η εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια».

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τα στελέχη του ομίλου στις εγκαταστάσεις του κηροπλαστείου της τοπικής Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους ξενάγησε στους χώρους του κηροπλαστείου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη λειτουργία του, τις δυνατότητές του, καθώς και το σημαντικό έργο που επιτελεί. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε εκτενώς στις δραστηριότητες και στην παραγωγική διαδικασία του κηροπλαστείου, το οποίο αποτελεί μια σημαντική δομή της Μητρόπολης, αφού διαθέτει τη δυνατότητα να προμηθεύει με κεριά όχι μόνο τους ιερούς ναούς της περιοχής, αλλά και ενορίες όμορων Μητροπόλεων και άλλων γειτονικών περιοχών.

Στον ίδιο χώρο υποδέχθηκε και τα 20.000 βιβλία της εφημερίδας «Ορθόδοξη Αλήθεια» που δωρίζει ο Ομιλος Dekagro, ξεφυλλίζοντας μάλιστα με ενδιαφέρον ορισμένα από αυτά, καθώς αποτελούν εκδόσεις εγνωσμένων συγγραφέων και πνευματικών από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος ευχαρίστησε τα στελέχη της Dekagro και μίλησε με θερμά λόγια για την προσφορά του ομίλου, γνωστοποιώντας ότι με μέριμνα του ιδίου τα βιβλία θα διατεθούν στα πνευματικά ιδρύματα της Μητρόπολης και στις ενορίες.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος ευχαρίστησε επίσης τον ιδιοκτήτη του ομίλου κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, εξαίροντας την προσφορά του τόσο στη Μητρόπολη όσο και συνολικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, «στην οποία στέκεται πάντα αρωγός και συμπαραστάτης, με σεβασμό και βαθιά πίστη, ενισχύοντας διαχρονικά το έργο των Μητροπόλεων και της Ελλαδικής Εκκλησίας συνολικά».