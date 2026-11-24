Μια ιδιαίτερη και άκρως θεατρική εμφάνιση πραγματοποίησε η Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στη σκηνή του MadWalk 2026, στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, σε συνεργασία με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes, παρουσίασε το νέο της τραγούδι με τίτλο «2100», υιοθετώντας τον ρόλο μιας «καπετάνισσας». Ντυμένη στα μαύρα, με καρφωμένα διακοσμητικά βέλη στην πλάτη και μακιγιάζ που παρέπεμπε σε ουλές στο πρόσωπο, η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε ένα συμβολικό ναυάγιο. Ξύλινες καρέκλες, τροχοί και παλιά αντικείμενα συνέθεταν το ιδιαίτερο σκηνικό, ενώ οι χορευτές που την πλαισίωναν υποδύονταν τους ναυαγούς. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα παρουσιάζοντας τις δημιουργίες των Deux Hommes, με την τραγουδίστρια να αλλάζει ρυθμό προς το τέλος της εμφάνισής της, ραπάροντας μέρος των στίχων του τραγουδιού της.