Έναν ανηφορικό δρόμο αποκατάστασης καλείται να διανύσει η 35χρονη Χριστίνα Βακάκη, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της 19ης Νοεμβρίου στη Βούλα. Αν και τα νεότερα από το ιατρικό μέτωπο φέρνουν ανακούφιση, καθώς η νεαρή γυναίκα έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της, η σοβαρότητα των τραυμάτων της καθιστά επιβεβλημένη τη διενέργεια μιας σειράς διαδοχικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η 35χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στο πρόσωπο, στα χέρια και τα πόδια. Παρότι ο οργανισμός της ανταποκρίνεται θετικά, το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως απαιτούνται εξειδικευμένα χειρουργεία για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση των άκρων και της λεκάνης της. Πλάι της βρίσκονται αδιάκοπα οι γονείς της, Απόστολος Βακάκης και Εφη Κουτσαυτάκη, ο σύζυγός της, Βασίλης Μιχαήλ, καθώς και τα αγαπημένα της πρόσωπα, αγωνιώντας για την εξέλιξη της κατάστασής της.

Το ατύχημα, που «πάγωσε» την κοινή γνώμη, συνέβη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξονυχιστικά από την Τροχαία. Η Χριστίνα Βακάκη, λάτρης του αθλητισμού, έκανε το καθιερωμένο πρωινό της τζόγκινγκ στην περιοχή της Βούλας. Τη στιγμή που επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου από διάβαση πεζών, παρασύρθηκε με μεγάλη ταχύτητα από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το σώμα της 35χρονης εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, πέφτοντας με δύναμη στο οδόστρωμα. Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν αμέσως να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασε ταχύτατα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να συνθέσουν το ακριβές παζλ της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τους ισχυρισμούς του 35χρονου οδηγού, ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία της πεζής στη διάβαση, καθώς ένα βαν που βρισκόταν στο σημείο τού περιόριζε σημαντικά το οπτικό πεδίο.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες τοξικολογικές εξετάσεις και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται θα αποσαφηνίσει τις ακριβείς ευθύνες, καθώς και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα σε ένα σημείο όπου η προτεραιότητα των πεζών είναι σαφής. Για την οικογένεια Βακάκη, που το 2017 είχε βιώσει την ανείπωτη τραγωδία με τον χαμό του 24χρονου Γιώργου Βακάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, η περιπέτεια της Χριστίνας ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες. Τότε, η Πόρσε του Γιώργου Βακάκη προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στη Θήβα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο Γιώργος Βακάκης, ο φίλος και συνοδηγός του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου με τον 3χρονο γιο της Παύλο.