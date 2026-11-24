Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το σχέδιο μαζικής επίθεσης που φέρεται ότι ετοίμαζε ο 14χρονος μαθητής από την Ηπειρο έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας πως ο ανήλικος δεν σκόπευε απλώς να πάρει εκδίκηση από τους συνομηλίκους του, που, όπως υποστηρίζει, τον εκφόβιζαν, αλλά ήθελε να καταγράψει την επίθεση σε βίντεο και να τη δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο! Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για το πολεμικό μαχαίρι που είχε κρύψει στο δωμάτιό του, τις προσπάθειες να βρει όπλο και την ανησυχητική αλλαγή στη συμπεριφορά του προκαλούν νέα ερωτήματα.

Το σχέδιο που φέρεται ότι είχε καταστρώσει ο μαθητής περιελάμβανε διαδοχικά βήματα, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα. Αρχικά αναζητούσε τρόπο να αποκτήσει πυροβόλο όπλο, στη συνέχεια σχεδίαζε να επιτεθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, καθώς οι μαθητές που είχε βάλει στο στόχαστρο φοιτούσαν σε διαφορετικά συγκροτήματα, ενώ ήθελε να βιντεοσκοπήσει όσα θα συνέβαιναν και να ανεβάσει το υλικό στο ίντερνετ. Η τελευταία πράξη του σχεδίου του φέρεται ότι ήταν να παραδοθεί στις Αρχές!

Ο ανήλικος ήθελε να επιτεθεί σε διαφορετικά σχολεία και να το καταγράψει σε βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος είχε ήδη εξασφαλίσει ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα και έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιό του. Για να δικαιολογήσει την αγορά του φέρεται ότι είπε πως το χρειαζόταν για ψάρεμα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αναζητούσε μέσω Telegram και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρόπο να προμηθευτεί το όπλο που θα χρησιμοποιούσε στην επίθεση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και σε όσα φέρεται ότι αναζητούσε στο διαδίκτυο. Ο ανήλικος παρακολουθούσε βίντεο από προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία, αναζητούσε πληροφορίες για τα όπλα που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες, ενώ είχε απευθύνει ερωτήματα ακόμη και στο ChatGPT σχετικά με ανάλογα περιστατικά.

Στην κατάθεσή του φέρεται ότι ανέφερε ως στόχους του μια ομάδα 10 έως 15 μαθητών, υποστηρίζοντας ότι τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα κάθε φορά που τον συναντούσαν. Ο ίδιος απέδωσε σε αυτά τα περιστατικά την επιθυμία του να πάρει εκδίκηση.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα αποκάλυψε ο πατέρας του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο είχε διαπιστώσει ότι ο γιος του είχε αλλάξει αισθητά: ήταν συνεχώς νευριασμένος, περνούσε σχεδόν όλη την ημέρα μπροστά στο κινητό του και ξενυχτούσε συστηματικά.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η πληροφορία ότι ο 14χρονος είχε δώσει χρήματα σε άνδρα που του υποσχέθηκε ότι θα του εξασφάλιζε όπλο, αλλά τελικά τον εξαπάτησε. Οταν το αποκάλυψε στον πατέρα του φέρεται ότι ισχυρίστηκε πως ήθελε να το χρησιμοποιήσει για σκοποβολή στην ύπαιθρο. Ο πατέρας, θορυβημένος από όσα μάθαινε, πήγε μαζί με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια, πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα που οδήγησε στον εντοπισμό του μέσω της διεθνούς ειδοποίησης για τη δραστηριότητά του στο Telegram.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. Οπως διευκρίνισε, ο ανήλικος δεν συνελήφθη με την τυπική διαδικασία, καθώς ο εισαγγελέας διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτείται η παρέμβαση κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να διερευνηθεί τι οδήγησε το παιδί σε αυτή την κατάσταση. Οπως επεσήμανε, θα ακολουθήσει η διερεύνηση των καταγγελιών για bullying, με τον 14χρονο να έχει αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσωπα.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι τι ακριβώς συνέβαινε στη ζωή του παιδιού το τελευταίο διάστημα και πώς η φερόμενη κακοποίηση που περιγράφει έφτασε να συνδεθεί με ένα τόσο επικίνδυνο σχέδιο.