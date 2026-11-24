Ώρες αγωνίας εξακολουθούν να βιώνουν οι συγγενείς και οι αγαπημένοι άνθρωποι του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 96χρονος ηθοποιός, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο σπίτι του, υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης αποκάλυψε πως ο ηθοποιός πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η εγκεφαλική του δραστηριότητα δεν παρουσιάζει βελτίωση. «Ο κύριος Καλλιβωκάς την Παρασκευή υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, λόγω του ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί. Έκτοτε αναπνέει μόνος του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση, όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιθυμία του ηθοποιού να επιστρέψει στο σπίτι του

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αναφορά του γιατρού στην επιθυμία του σπουδαίου ηθοποιού να επιστρέψει στο σπίτι του, την οποία του μετέφεραν μέλη της οικογένειάς του. «Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμη λίγο ο ασθενής και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του, αν είναι αυτό δυνατόν. Εν δυνάμει και με κατάλληλη υποστήριξη αυτό μπορεί να γίνει», σημείωσε ο γιατρός.

Προς το παρόν, η ιατρική ομάδα παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του, αναμένοντας την περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασής του, προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματα.